Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον Χρήστο Κόντη

Ο Έλληνας τεχνικός αναλαμβάνει χρέη προπονητή στον Παναθηναϊκό, για δεύτερη φορά στην καριέρα του

Ο Χρήστος Κόντης/Φωτογραφία: Eurokinissi
Την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, μετά την αποχώρηση του Ρούι Βιτόρια, αναλαμβάνει ο Χρήστος Κόντης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης της ομάδας.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο Έλληνας τεχνικός αναλαμβάνει τον ρόλο του προπονητή στον Παναθηναϊκό, ενώ από το 2021 έως το 2023 ήταν ο πρώτος βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Έλληνα προπονητή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024! Και βέβαια είναι η τρίτη παρουσία του στο τεχνικό τιμ, αφού από το καλοκαίρι του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2023 ήταν πρώτος βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε την προπονητική σε ηλικία 36 ετών ως βοηθός προπονητή στον ΑΠΟΕΛ. Ακολούθησε η Αλ Νασρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τη σεζόν 2017-18 εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό και στο τέλος της περιόδου ανέλαβε πρώτος προπονητής για ενάμισι μήνα. Το 2019 πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη Χατά, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο. Τον Φεβρουάριο του 2024 ανέλαβε την ομάδα του Βόλου, προτού συνεργαστεί με την ομάδα μας.

Καλωσορίζουμε τον Χρήστο ξανά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»

