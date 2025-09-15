Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό μετά το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα

Ραγδαίες εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρουί Βιτόρια. Ο Πορτογάλος τεχνικός πληρώνει το κάκιστο ξεκίνημα της ομάδας στη Super League, με δύο συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα απέναντι σε Λεβαδειακό (1-1) και Κηφισιά (3-2).

Ο Βιτόρια είχε αναλάβει τον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο του 2024 και σε 43 αγώνες μέτρησε 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες. Πέρυσι οδήγησε το «τριφύλλι» στη 2η θέση του πρωταθλήματος και σε ευρωπαϊκή πορεία που εξασφάλισε την παρουσία της ομάδας στα προκριματικά του Champions League. Ωστόσο, η φετινή αποτυχία απέναντι στη Ρέιντζερς, παρά την καλή εικόνα της ομάδας, στέρησε την είσοδο στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η πρόκριση επί της Σαχτάρ και της Σαμσουνσπόρ που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Europa League δεν στάθηκαν αρκετά για να αντισταθμίσει το απογοητευτικό ξεκίνημα στις εγχώριες διοργανώσεις.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ανέφερε: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».