«Πάμε Ελλάδα»: Το βίντεο της πρεσβείας των ΗΠΑ για τον αγώνα της εθνικής μπάσκετ με την Τουρκία

Τη στήριξή της στην εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εξέφρασε η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ενόψει του αποψινού αγώνα με την Τουρκία, στο τουρνουά «Ακρόπολις».

«Πάμε Ελλάδα», είναι το σύνθημα του βίντεο που δημοσίευσε η αμερικανική πρεσβεία στα social media. «Όλα τα μάτια απόψε είναι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο», σημειώνεται στην ανάρτηση.

Στο βίντεο, μία διπλωμάτης παραδίδει φάκελο με «μήνυμα από ψηλά» σε συνάδελφό της. «Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι ως Αμερικανοί διπλωμάτες δεν μπορούμε να πάρουμε θέση», του λέει. Πίσω της, στον τοίχο, υπάρχει μια κορνίζα με τη φανέλα του Greek Freak, των Μπακς.

Ο συνάδελφός της «φέρνει» στο μυαλό του τον Τζο Μπάιντεν και αμέσως μετά μια φάση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώνει. «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό», της λέει, λύνει τη γραβάτα του, ξεκουμπώνει το πουκάμισό του και από μέσα αποκαλύπτει ότι φορά τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας με το Νο34, του Έλληνα σταρ του NBA.

All eyes are on @Giannis_An34 tonight. Let's go Greece! Πάμε Ελλάς 🇬🇷🏀 @HellenicBF #acropolistournament #Greekbasketball pic.twitter.com/BNlGITIfDi