Παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε ο Στέφανος Ξένος

Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο καράτε στέφθηκε ο Στέφανος Ξένος.

Ο Στέφανος Ξένος αναδείχθηκε απόψε παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία -60κ. Kumite νικώντας στον τελικό με 7-1 τον Καζάκο Καϊσάρ Αλπισμπάι, ο οποίος είναι Νο. 7 στην παγκόσμια κατάταξη.

Με αυτό τον τρόπο, εξασφάλισε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στην κορυφαία διοργάνωση καράτε του πλανήτη, πέντε χρόνια μετά το χρυσό της Έλενας Χατζηλιάδου το 2018, στη Μαδρίτη.

Στον ημιτελικό αγωνίστηκε με τον Τούρκο Εράι Σαμντάν, που είχε νικήσει τον Στέφανος Ξένο στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2022, στο Γκαζιαντέπ.

