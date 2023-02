Οπαδοί της Τραμπζονσπόρ ανάρτησαν κορεό για τον σεισμό στην Τουρκία- Ένα «ευχαριστώ» στους διασώστες

Οι οπαδοί της Τραμπζονσπόρ βρήκαν έναν διαφορετικό τρόπο να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους για την βοήθεια των ξένων κρατών, που έσπευσαν να συμβάλλουν μετά τον σεισμό στην Τουρκία.

Στον αγώνα για την φάση των «32» του Europa Conference League, της Τραμπζονσπόρ με την ελβετική Βασιλεία, οι οπαδοί της ομάδας ανάρτησαν ένα κορεό, με έναν διασώστη που κρατά αγκαλιά ένα μωρό.

Μπροστά κυματίζει η σημαία της Τουρκίας ενώ στο κράνος του αποτυπώνονται οι σημαίες των χωρών που πρόσφεραν βοήθεια.

Όλα τα έσοδα από το παιχνίδι θα διατεθούν στα θύματα του σεισμού ενώ οι φίλαθλοι πρόσφεραν παιχνίδια για τα παιδιά των περιοχών που επλήγησαν.

A beautiful banner on the stands at Trabzonspor 🇹🇷🙏 pic.twitter.com/bBiTfsL4Xb