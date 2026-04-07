Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης, 102-88: Εύκολη νίκη και κράτησε το προβάδισμα των 14 πόντων

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει της Ρεάλ Μαδρίτης με 102-88 για τη 36η αγωνιστική της Euroleague, επικρατώντας με διαφορά 14 πόντων προκειμένου να έχει πλεονέκτημα για τα play offs της διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να «επιβάλλει» από την αρχή της αναμέτρησης τον ρυθμό του, και χτίζοντας από νωρίς διψήφια διαφορά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Παρά ένα μικρό διάστημα στο οποίο οι Ισπανοί μείωσαν την απόσταση, η ομάδα του Πειραιά διατήρησε τον έλεγχο και «έκλεισε» το παιχνίδι στην τελευταία περίοδο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και οδήγησε επιθετικά τον Ολυμπιακό. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Βεζένκοφ, με τους δύο παίκτες να αποτελούν σταθερή απειλή για την άμυνα της Ρεάλ.

Η ομάδα του Ολυμπιακού έδειξε συνοχή στην επίθεση και ενέργεια στην άμυνα, στοιχεία που της επέτρεψαν να διαχειριστεί τα δύσκολα σημεία του αγώνα και να φτάσει σε μια σημαντική νίκη.

Τελικό σκορ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα το 102-88, και πλέον οι «Πειραιώτες» είναι μόνοι πρώτοι στον βαθμολογικό πίνακα της Euroleague.