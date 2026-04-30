Ολυμπιακός - Μονακό: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2-0 απέναντι στη Μονακό και να έρθει όλο και πιο κοντά στο Final 4 της Αθήνας - Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

The LiFO team
Ο Φουρνιέ επιτίθεται στον αγώνα με τη Μονακό / Φωτ.: Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τη Μονακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο περιθώριο της δεύτερης αναμέτρησης των playoffs της EuroLeague, μετά την επικράτησή του με 91-70 στο πρώτο παιχνίδι.

Ο αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό είναι προγραμματισμένος για τις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Υπενθυμίζεται πως Ολυμπιακός και Μονακό κοντράρονται για την πρόκριση στο Final 4, που θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Αθήνα. Για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, η συμμετοχή των Ντόρσεϊ και Γουόρντ είναι αμφίβολη, ενώ Νιλικίνα, Μόρις και Φαλ έμειναν εκτός δωδεκάδας στο game 1, μαζί με τους Λαρεντζάκη και Νετζήπογλου, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν διαθέσιμος αλλά δεν αγωνίστηκε καθόλου.

Στην Μονακό, ο Μαρκοϊσβίλι συνεχίζει να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Μίροτιτς. Κατά τα άλλα, οι Μονεγάσκοι θα παραταθούν και απόψε με δεκάδα.

Ολυμπιακός - Μονακό: Τι έγινε στον προηγούμενο αγώνα

Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά με τη Μονακό, στο περιθώριο των playoffs της Euroleague, επικρατώντας των «Μονεγάσκων» με 91-70.

Παρότι το ξεκίνημα δεν ήταν ιδανικό για τους «ερυθρόλευκους», που βρέθηκαν πίσω στο τέλος της πρώτης περιόδου (19-20), η εικόνα του αγώνα άλλαξε σταδιακά. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε την έντασή της στην άμυνα, βρήκε ρυθμό στην επίθεση και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 45-36.

Κομβικός για την εξέλιξη του αγώνα ήταν ο Βεζένκοφ, ο οποίος αποτέλεσε σταθερή απειλή στην επίθεση, ενώ σημαντικές λύσεις έδωσαν και οι Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ και Τζόσεφ. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στα ριμπάουντ και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Μονακό, χτίζοντας σταδιακά διαφορά.

