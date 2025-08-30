Ολυμπιακός: Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα στη League Phase του Champions League

Η UEFA έκανε γνωστό πριν από λίγο το αναλυτικό πρόγραμμα των οκτώ αγώνων που θα δώσει ο Ολυμπιακός στην League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιοακός να θυμίσουμε έχει κληρωθεί να αντιμετωπίσει τις Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Αϊντχόφεν, Πάφο και Καϊράτ Αλμάτ.

Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού

17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)

1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)

21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)

4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)

9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)

20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)



Το νέο φορμάτ του Champions League

Η UEFA έχει αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς ομίλους με τη League Phase, όπου 36 ομάδες συμμετέχουν σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα.

Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες με διαφορετικούς αντιπάλους.

Οι πρώτες 8 της κατάταξης προκρίνονται απευθείας στους «16».

Οι ομάδες από την 9η έως την 24η θέση θα παίξουν πλέι οφ για τα υπόλοιπα οκτώ εισιτήρια.

Οι τελευταίες 12 αποχαιρετούν οριστικά την Ευρώπη.