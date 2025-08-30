ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ολυμπιακός: Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα στη League Phase του Champions League

Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026

LifO Newsroom
Ολυμπιακός: Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα στη League Phase του Champions League
Ο Ελ Κααμπί πανηγυρίζει στην περεμιέρα του Ολυμπιακού στην Super League / Φωτ: Eurokinissi
Η UEFA έκανε γνωστό πριν από λίγο το αναλυτικό πρόγραμμα των οκτώ αγώνων που θα δώσει ο Ολυμπιακός στην League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιοακός να θυμίσουμε έχει κληρωθεί να αντιμετωπίσει τις Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Αϊντχόφεν, Πάφο και Καϊράτ Αλμάτ.

Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού

  • 17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)
  • 1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)
  • 21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)
  • 4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)
  • 26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)
  • 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)
  • 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)
  • 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)
     

Το νέο φορμάτ του Champions League

Η UEFA έχει αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς ομίλους με τη League Phase, όπου 36 ομάδες συμμετέχουν σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα.

  • Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες με διαφορετικούς αντιπάλους.
  • Οι πρώτες 8 της κατάταξης προκρίνονται απευθείας στους «16».
  • Οι ομάδες από την 9η έως την 24η θέση θα παίξουν πλέι οφ για τα υπόλοιπα οκτώ εισιτήρια.
  • Οι τελευταίες 12 αποχαιρετούν οριστικά την Ευρώπη.
