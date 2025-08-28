Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο League Phase

Ο Ολυμπιακός έμαθε το απόγευμα της Πέμπτης (28/08) τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2025-26, στη δεύτερη χρονιά που εφαρμόζεται το νέο φορμάτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν συνολικά οκτώ αγώνες, τέσσερις στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τέσσερις εκτός έδρας. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 16-18 Σεπτεμβρίου, ενώ η αυλαία της φάσης πέφτει στις 28 Ιανουαρίου.

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού αναλυτικά

Ρεάλ Μαδρίτης – εντός έδρας

Μπαρτσελόνα – εκτός έδρας

Λεβερκούζεν – εντός έδρας

Άρσεναλ – εκτός έδρας

Αϊντχόφεν – εντός έδρας

Άγιαξ – εκτός έδρας

Πάφος – εντός έδρας

Καϊράτ – εκτός έδρας

Το νέο φορμάτ του Champions League

Η UEFA έχει αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς ομίλους με τη League Phase, όπου 36 ομάδες συμμετέχουν σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα.

Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες με διαφορετικούς αντιπάλους.

Οι πρώτες 8 της κατάταξης προκρίνονται απευθείας στους «16».

Οι ομάδες από την 9η έως την 24η θέση θα παίξουν πλέι οφ για τα υπόλοιπα οκτώ εισιτήρια.

Οι τελευταίες 12 αποχαιρετούν οριστικά την Ευρώπη.

