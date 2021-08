Η Σιμόν Μπάιλς επιστρέφει στη δράση στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο: θα πάρει μέρος στον τελικό της δοκού ισορροπίας αύριο, Τρίτη.

Η 24χρονη Αμερικανίδα σταρ της ενόργανης γυμναστικής- κατά πολλούς η κορυφαία όλων των εποχών στο άθλημα- αποσύρθηκε από τον τελικό του ομαδικού την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από προσπάθεια στο άλμα.

Η Μπάιλς εξήγησε πως αποφάσισε να θέσει ως προτεραιότητα την ψυχική υγεία της. Αργότερα, σε ανάρτηση στο Instagram έκανε λόγο στο «twisties», έναν όρο που χρησιμοποιείται στη γυμναστική όταν μυαλό και κορμί δεν συνεργάζονται. «Το μυαλό και το σώμα μου απλά δεν είναι συγχρονισμένα», ανέφερε.

Μετά την αποχώρησή της από το ομαδικό, η 24χρονη αποσύρθηκε και από τους άλλους τέσσερις τελικούς που είχε προκριθεί: σύνθετο ατομικό, ασκήσεις εδάφους, ασύμμετροι ζυγοί και άλμα. Απέμενε μόνο ο τελικός στη δοκό ισορροπίας, όπου τελικά θα δώσει το παρών.

«Με ενθουσιασμό επιβεβαιώνουμε ότι θα δείτε δύο Αμερικανίδες αθλήτριες στον τελικό της δοκού ισορροπίας αύριο, την Σούνι Λι ΚΑΙ την Σιμόν Μπάιλς. Ανυπομονούμε να σας παρακολουθήσουμε και τις δύο», ανακοίνωσε μέσω Twitter η αμερικανική ομοσπονδία γυμναστικής.

