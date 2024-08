Tα μέχρι στιγμής viral φωτογραφικά καρέ των Ολυμπιακών Αγώνων 2024

Περισσότεροι από 10.000 αθλητές να αγωνίζονται σε εκατοντάδες αγωνίσματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 του Παρισιού, στην 16ήμερη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει μοναδικές και αξέχαστες στιγμές τους.

Η φωτογραφία του Ζερόμ Μπρουιγιέ για το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) με τον Βραζιλιάνο ολυμπιονίκη σέρφερ, Γκαμπριέλ Μεντίνα, να αιωρείται στον αέρα πάνω από ένα κύμα, έγινε viral.

Ο δείκτης του Μεντίνα είναι στραμμένος προς τον ουρανό, καθώς απαθανατίζεται να πανηγυρίζει το ρεκόρ 9,90 που έσπασε στο μονό κύμα στον πέμπτο γύρο του τρίτου γύρου του σέρφινγκ ανδρών τη Δευτέρα.

O Ζερόμ Μπρουιγιέ τράβηξε τη φωτογραφία ενώ βρισκόταν πάνω σε ένα κοντινό σκάφος, αποτυπώνοντας τη σουρεαλιστική εικόνα με τέτοια ακρίβεια που στην αρχή κάποιοι θεώρησαν πως ήταν αποτέλεσμα Photoshop ή της τεχνητής νοoημοσύνης.

Η αθλήτρια «φαινόμενο» της ενόργανης γυμναστικής, Σιμόν Μπάιλς, «πέταξε» με σπαγγάτο σε απόλυτη παράλληλη ευθυγράμμιση με τη δοκό ισορροπίας.

Η Κινέζα Jiaqi Sun «αναποδογύρισε» την Πλατεία Κονκόρντ κατά τη διάρκεια του τελικού BMX Freestyle Park γυναικών την πέμπτη ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων 2024.

Κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι στη συγχρονισμένη κατάδυση, οι Κινέζες Chen Yuxi και Quan Hongchan χάρισαν το απόλυτο θέαμα τέλειου συγχρονισμού.

