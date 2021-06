Η πρόεδρος του Τόκιο 2020 δήλωσε ότι είναι «100%» βέβαιη ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες θα διεξαχθούν, προειδοποίησε όμως ότι σε περίπτωση έξαρσης του κορωνοϊού δεν θα υπάρχουν θεατές.

Πενήντα ημέρες απομένουν για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων- στις 23 Ιουλίου- και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έως και το 80% των πολιτών στην Ιαπωνία θέλουν να αναβληθεί εκ νέου η διοργάνωση, ή να ματαιωθεί.

Εκτός από τις αντιδράσεις των πολιτών, χθες ο ανώτατος επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης της Ιαπωνίας δήλωσε ότι «δεν είναι φυσιολογικό» να διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί αγώνες εν μέσω πανδημίας. Στο μεταξύ, περιοχές της Ιαπωνίας- ανάμεσά τους και το Τόκιο- είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως τις 20 Ιουνίου.

Όμως, η Σέικο Χασιμότο τοποθέτησε στο «100%» τις πιθανότητες διεξαγωγής των Ολυμπιακών αγώνων. «Το ερώτημα είναι αυτή τη στιγμή πώς θα έχουμε ακόμη πιο ασφαλείς Αγώνες. Η μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι το πώς θα ελέγξουμε και θα διαχειριστούμε τη ροή ανθρώπων», συμπλήρωσε η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, μιλώντας στο BBC.

Πάντως, προειδοποίησε ότι αν υπάρξει έξαρση του κορωνοϊού κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, που θα ισοδυναμεί με «κρίση ή επείγουσα κατάσταση», τότε «θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για Ολυμπιακούς αγώνες χωρίς θεατές».

Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν θα έχουν θεατές από το εξωτερικό. Η απόφαση για το αν θα επιτραπεί στους κατοίκους της Ιαπωνίας να βρεθούν στις κερκίδες αναμένεται μετά τις 20 Ιουνίου, όταν θα λήξει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Τόκιο.



Σε άλλες δηλώσεις της, στην εφημερίδα Nikkan Sports, η Χασιμότο ξεκαθάρισε ότι η εκ νέου αναβολή των Ολυμπιακών αγώνων δεν είναι επιλογή.

«Αν πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρές καταστάσεις και οι αποστολές από τις περισσότερες χώρες δεν μπορούν να έρθουν, τότε δεν θα είμαστε σε θέση να κάνουμε τους Αγώνες. Αλλά, αν δεν προκύψει μια τέτοια κατάσταση, οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν θα ακυρωθούν», ξεκαθάρισε.

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να μην επιτραπεί στις ομάδες κάποιων χωρών να ταξιδέψουν στην Ιαπωνία, η Χασιμότο απάντησε στο ΒΒC ότι αυτό το αποφασίζει η κυβέρνηση. «Σε περίπτωση που κάποια χώρα δεν μπορεί να έρθει στην Ιαπωνία επειδή δεν πληρεί τα κριτήρια που θέτει η κυβέρνηση, τότε θα πρέπει να ακούσουμε την άποψη της ΔΟΕ για αυτό», συμπλήρωσε.

Στο μεταξύ, εν μέσω του αρνητικού κλίματος, συνεχίζονται οι προετοιμασίες στην Ιαπωνία. Με την αφορμή του ορόσημου των 50 ημερών για την τελετή έναρξης, η οργανωτική επιτροπή παρουσίασε λεπτομέρειες για τις απονομές μεταλλίων, που θα γίνουν σε βάθρα από ανακυκλωμένο πλαστικό, αλλά και τη μουσική που θα ακούγεται σε αυτές τις τελετές.

