Οι πρωταγωνιστές του Heated Rivalry λαμπαδηδρόμοι στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Το Heated Rivalry ακολουθεί δύο κορυφαίους παίκτες χόκεϊ που είναι αντίπαλοι εντός πάγου, ενώ εκτός γηπέδου εξελίσσεται η ερωτική τους ιστορία

Φωτ: Sabrina Lantos/ HBO Max
Οι πρωταγωνιστές της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς Heated Rivalry, Χάντσον Ουίλιαμς και Κόνορ Στόρι, ορίστηκαν επίσημοι λαμπαδηδρόμοι για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026.

Οι δύο ηθοποιοί θα μεταφέρουν την ολυμπιακή φλόγα σε σκέλος της λαμπαδηδρομίας που ολοκληρώνεται στο Μιλάνο στις 6 Φεβρουαρίου, την ημέρα της τελετής έναρξης, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Σαν Σίρο. Προς το παρόν, οι διοργανωτές δεν έχουν ανακοινώσει πότε και πού ακριβώς θα συμμετάσχουν οι Ουίλιαμς και Στόρι.

Το Heated Rivalry, δημιουργία του Καναδού σκηνοθέτη Τζέικομπ Τίρνεϊ και μεταφορά των bestsellers της Ρέιτσελ Ριντ, ακολουθεί δύο κορυφαίους παίκτες χόκεϊ επί πάγου, τον Σέιν Χόλαντερ (Ουίλιαμς) και τον Ίλια Ροζάνοφ (Στόρι). Στη σειρά παρουσιάζονται ως σκληροί αντίπαλοι εντός πάγου, ενώ εκτός γηπέδου εξελίσσεται η ερωτική τους ιστορία. Από το ντεμπούτο της στα τέλη του 2025, η σειρά γνώρισε διεθνή απήχηση και εξασφάλισε γρήγορα ανανέωση για δεύτερη σεζόν.

Την ανακοίνωση των λαμπαδηδρόμων έκανε το HBO Max, που προβάλλει διεθνώς τη σειρά και έχει δικαιώματα ολυμπιακής μετάδοσης στις ΗΠΑ και σε τμήμα της Ευρώπης. Οι Αγώνες του Μιλάνο–Κορτίνα θα αποτελέσουν, επίσης, την πρώτη φορά που οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί θα διατεθούν σε streaming μέσω της πλατφόρμας σε Ιταλία και Γερμανία.

Ο Ουίλιαμς, ο οποίος εργαζόταν ως σερβιτόρος όταν έπεσε πάνω σε αγγελία για οντισιόν της σειράς, έχει ήδη εμφανή παρουσία στο Μιλάνο όσο ανεβαίνει ο «πυρετός» των Αγώνων. Στην Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας, περπάτησε στην πασαρέλα της Dsquared2 σε συλλογή με αναφορές στο σκι και στη συνέχεια βρέθηκε στην πρώτη σειρά σε επίδειξη του Giorgio Armani. 

Με πληροφορίες από Guardian

