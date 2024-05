Οι ποδοσφαιριστές της Χετάφε βγήκαν στο γήπεδο με τις μητέρες τους

Οι ποδοσφαιριστές της Χετάφε γιόρτασαν την Ημέρα της Μητέρας (03/05), βγαίνοντας με τις μητέρες τους στον αγωνιστικό χώρο πριν το παιχνίδι με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Η ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των ισπανικών ΜΜΕ, με έναν άκρως ιδιαίτερο και τρυφερό τρόπο.

«Χωρίς εσάς όλο αυτό δεν θα είχε νόημα, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να ονειρευόμαστε μαζί. ΥΓ: Έχουμε τις καλύτερες μαμάδες στον κόσμο», ανέφερε σε μήνυμά της η Χετάφε μέσα από τον λογαριασμό της στο Twitter.

Και παρόλο που για τους γηπεδούχους δεν ήταν ένα ωραίο βράδυ, καθώς γνώρισαν την ήττα μέσα στην έδρα τους, κατάφεραν να τραβήξουν τα βλέμματα πάνω τους και να γίνουν viral. Για την ιστορία, ηττήθηκαν 2-0 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

The most special moment 👏🏻 💙



¡El 𝗗𝗜́𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗘 ha llegado al Coliseum!



Mother's Day at the Coliseum 😍 pic.twitter.com/CqPILmSYLl