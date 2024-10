Έφτιαξαν άγαλμα του Ντουέιν Γουέιντ στο Μαϊάμι - Μόνο που δεν του μοιάζει καθόλου

Οι Miami Heat τίμησαν τον Dwyane Wade αποκαλύπτοντας το άγαλμα του θρύλου του μπάσκετ έξω από την έδρα τους, το Kaseya Center στο Μαϊάμι, σφραγίζοντας την κληρονομιά του με την ομάδα και κάνοντάς τον, τον πρώτο παίκτη των Heat με άγαλμα έξω από την αρένα.

Το άγαλμα αποκαλύφθηκε σε μια τελετή την Κυριακή, περίπου οκτώ μήνες αφότου ο πρόεδρος της ομάδας Πατ Ράιλι ανακοίνωσε τα σχέδια να εδραιώσει την κληρονομιά του Γουέιντ με τους Χιτ, σύμφωνα με το NBA. «Αυτό είναι τρελό», είπε ο Γουέιντ μετά τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος. «Ήθελα να το νιώσω αυτό. Η ζωή περνάει τόσο γρήγορα, και είναι πολύ σπάνιο να νιώθουμε πράγματα, γιατί πάντα πηγαίνουμε στο επόμενο... Ήθελα να νιώσω αυτό, φίλε. Ήθελα να κοιτάξω σε αυτό».

Σε σχόλια μετά την αποκάλυψη, ο ίδιος είπε ότι δεν περίμενε ποτέ αυτή τη στιγμή: «Δεν έπαιζα για αυτό», είπε στην τελετή: «Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ για να αλλάξω τη ζωή της οικογένειάς μου».

Το άγαλμα, σχεδιασμένο από τους Omri Amrany και Oscar León των Timeless Creations ωστόσο δεν έτυχε της ίδιας αποθεωτικής υποδοχής στο διαδίκτυο, καθώς οι περισσότεροι επισημαίνουν πως δεν του μοιάζει καθόλου, ενώ το X έχει γεμίσει σχόλια και memes.

Το άγαλμα φαίνεται να δείχνει τον Γουέιντ να πανηγυρίζει, με το στόμα του ορθάνοιχτο, τα μάτια του κλειστά και τα χέρια του σηκωμένα ενώ δείχνει προς τα κάτω. Ένας άλλος χρήστης ειρωνεύτηκε ότι το άγαλμα ήταν στην πραγματικότητα του «Wayne Dade» και ένας τρίτος το συνέκρινε με τον ηθοποιό Laurence Fishburne.

«Οι Miami Heat θα έπρεπε να είχαν έναν διαγωνισμό όπου έδειχναν αυτή τη φωτογραφία σε 1.000 θαυμαστές – και όποιος μαντέψει ότι είναι ο Dwyane Wade θα κρατήσει το άγαλμα», αστειεύτηκε στο X ο Jeff Darlington, δημοσιογράφος του ESPN.

Ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή για τη στιγμή που είδε το άγαλμα, ο Γουέιντ είπε ότι σκέφτηκε: «Αυτό είναι όμορφο». «Νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα αγάλματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω αυτού που αντιπροσωπεύει για εμάς και για μένα», είπε.

Ο Γουέιντ έπαιξε 13 σεζόν με τους Χιτ, από το 2003 έως το 2016, προτού φύγει για μία σεζόν με τους Σικάγο Μπουλς, ακολουθούμενη από μία σεζόν με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, πριν επιστρέψει στο Μαϊάμι για την τελευταία του σεζόν στο ΝΒΑ.

Δίπλα στο άγαλμα υπάρχει ένας τοίχος με τα πολυάριθμα επιτεύγματα της καριέρας του Γουέιντ, συμπεριλαμβανομένου του να είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στους Χιτ.

Ο Wade, μέλος του Basketball Hall of Fame, ήταν ένας από τους διάσημους Big Three των Heat, μαζί με τον Wade, τον LeBron James και τον Chris Bosh, από το 2010 έως το 2014. Κατά τη διάρκεια που έπαιζαν μαζί, οι Heat κέρδισαν δύο πρωταθλήματα NBA.

Ο Wade ήταν επίσης μέλος της ομάδας που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008 και το χάλκινο μετάλλιο στους Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Thanks for the 3 titles Dwyane Wade…



Here’s a statue where you look like a 75 year asian man pic.twitter.com/gpUccoix9G — Frank Michael Smith (@frankmikesmith) October 27, 2024

Dwyane Wade’s statue looks like Mr. Clean pissed off because you spilled some shit pic.twitter.com/2Re9QRWEe2 — Sir Himothy Stackhouse|Stacc Loc|🤘|ATX|DC4L (@76stacc) October 27, 2024

Man who the hell is this??? The Miami Heat did Dwyane Wade filthy with this statue lmao 😭😭 pic.twitter.com/DmKk3ykI4X — K E V I N ⭑⭒⭒⭒⭒ (@KevChestnut) October 27, 2024

“Yeah, I have an iPhone... Social media world is about opinions… Send some memes. We don’t care. It was a special moment yesterday; my family and I… It is a complicated process... It don’t need to look like me. It’s an artistic version of me.”



Dwyane Wade on the polarizing… pic.twitter.com/6Qnxn65wfx — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 28, 2024

Dwyane Wade’s Heat career

-15 seasons

-3 championships

-All-time leader in points, games, assists, and steals

-1 completely unrecognizable statue



pic.twitter.com/KgrwAfLWOB — Barstool Sports (@barstoolsports) October 27, 2024

On October 28, 2003 Dwyane Wade made his NBA debut.



Today, the Heat will unveil his statue in Miami! pic.twitter.com/VXBOW34Qwz — NBA History (@NBAHistory) October 27, 2024

Dwyane Wade & Gabrielle Union had a beautiful wedding pic.twitter.com/y4cE2nrwif — Shawn (@PalmerDesigns_) October 27, 2024

These Dwyane Wade memes got me crying 😂💀 pic.twitter.com/92FQAiTNOs — Hater Report (@HaterReport_) October 28, 2024

The unveiling of an eight-foot statue of Dwyane Wade has sent social media users into a laughing fit about the lack of resemblance.



More: https://t.co/RVV4COLIlS pic.twitter.com/mdjuMgbxeQ — Rolling Stone (@RollingStone) October 29, 2024

DWYANE WADE STATUE 🔥



Miami Heat unveil D-Wade's statue outside Kaseya Center pic.twitter.com/5u5RD0vctA — Bleacher Report (@BleacherReport) October 27, 2024

