Ο viral σκοπευτής των Ολυμπιακών ξανά στην κορυφή – Τρία χρυσά για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό 2025

Αυτή τη φορά, οδήγησε την εθνική ομάδα της Τουρκίας σε σαρωτική επικράτηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αεροβόλων Όπλων, που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη

Ο Γιουσούφ Ντικέτς, ο Τούρκος σκοπευτής που έγινε παγκόσμιο viral στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 για το ήρεμο, ανεπιτήδευτο στυλ του, επέστρεψε στα πρωτοσέλιδα.

Αυτή τη φορά, οδήγησε την εθνική ομάδα της Τουρκίας σε σαρωτική επικράτηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αεροβόλων Όπλων, που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, κατακτώντας και τα τρία ομαδικά χρυσά μετάλλια της διοργάνωσης.

Ο Ντικέτς, μαζί με τον Μουσταφά Ινάν, νίκησαν τους Γερμανούς Κρίστιαν Ράιτς και Πολ Φρέλιχ με 2-0 στον τελικό των ανδρών. «Το να εκπροσωπώ τη χώρα μου μπροστά στο κοινό μας, στη διοργάνωση που για πρώτη φορά γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, είναι τεράστια τιμή», δήλωσε ο Ντικέτς στην εφημερίδα Turkey Today. «Η νίκη αυτή είναι απίθανη και η καλύτερη προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Κάιρο τον Νοέμβριο».

🇹🇷 Yusuf Dikec from Turkey winning gold medal at European Championships 2025, he does it again very casually

pic.twitter.com/GplhORFv6S — World of Statistics (@stats_feed) October 5, 2025

Στις γυναίκες, οι Ντάμλα Κιοσέ και Ελίφ Μπερφίν Αλτούν κατέκτησαν το χρυσό στο 10μ αεροβόλο τουφέκι, νικώντας τη Νορβηγία, ενώ οι Έσρα Μποζαμπαλί και Σεβάλ Ιλάιντα Τάρχαν επικράτησαν της Γαλλίας στο 10μ αεροβόλο πιστόλι. Με αυτά τα αποτελέσματα, η Τουρκία κατέκτησε και τα τρία ομαδικά χρυσά της διοργάνωσης.

Zorlu geçen 3 günlük yarışmanın sonunda kazanılan ALTIN MADALYA pic.twitter.com/Wu4qwFJcQ9 — Yusuf Dikec (@yusufdikec) October 5, 2025

Από τον στρατό στο βάθρο

Ο Ντικέτς, πρώην μέλος των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ξεκίνησε τη σκοπευτική του καριέρα σχετικά αργά, ωστόσο καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές του αθλήματος μετά το Παρίσι 2024.Τότε κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο μικτό αγώνισμα 10 μέτρων αεροβόλου πιστολιού, το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο της Τουρκίας στην ιστορία του αθλήματος

Τότε κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο μικτό 10μ αεροβόλου πιστολιού, το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο της Τουρκίας στη σκοποβολή και ταυτόχρονα το σημαντικότερο της δικής του καριέρας. Η επιτυχία του έγινε παγκόσμιο φαινόμενο όχι μόνο για την επίδοση, αλλά και για το ύφος του: με λευκή μπλούζα της εθνικής ομάδας, κίτρινες ωτοασπίδες και το ένα χέρι στην τσέπη, ενσάρκωσε την απόλυτη ψυχραιμία και φυσικότητα.

«Εμπιστεύομαι την ισορροπία μου, όχι τον εξοπλισμό»

«Πάντα εμπιστεύομαι την ισορροπία και τη συγκέντρωσή μου, όχι τον εξοπλισμό», είχε δηλώσει μετά τους Ολυμπιακούς.

«Αυτό μου φαίνεται φυσικό — και χαίρομαι που ο κόσμος το είδε και το εκτίμησε».

Η επιτυχία του Παρισιού άλλαξε ριζικά τη ζωή του, καθώς έγινε το μεγαλύτερο όνομα στη σκοποβολή της Τουρκίας και το πρόσωπο μιας νέας γενιάς αθλητών που προσεγγίζουν το άθλημα με ρεαλισμό και ηρεμία. Παρά τη φήμη του, παραμένει σεμνός: «Δεν νιώθω διάσημος. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος που ξυπνάει, πίνει τον καφέ του και πηγαίνει για προπόνηση. Μόνο που τώρα το κάνω με ένα μετάλλιο στο λαιμό», είχε πει χαμογελώντας.