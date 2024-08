Ολυμπιακοί αγώνες: Πράκτορας ή ο απόλυτος sniper; Οι θεωρίες για τον 51χρονο Τούρκο που πήρε ασημένιο στη σκοποβολή

Viral έχει γίνει ο 51χρονος Τούρκος Γιουσούφ Ντικέτς ο οποίος κέρδισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 το ασημένιο μετάλλιο στη σκοποβολή με το πιο χαλαρό στυλ.

Την ώρα που η εμφάνιση άλλων αθλητών με όλα αυτά τα extra που βελτιώνουν την απόδοσή τους έμοιαζαν τουλάχιστον υπερβολικοί μπροστά του, ο Ντικέτς έβαλε απλώς ένα ζευγάρι κανονικές ωτασπίδες, τα κανονικά του γυαλιά, κράτησε και τα δύο μάτια ανοιχτά. Και για να τους τρελάνει όλους, έβαλε και το άλλο χέρι στην τσέπη για να μην τον ενοχλεί!

Φυσικά ήταν αναπόφευκτη η σύγκριση με τη Νοτιοκορεάτισσα, Κιμ Γιε-Τζι, η οποία είχε κάνει τρομερή εντύπωση παγκοσμίως με το στυλ και τον αέρα της.

This is the Assassin’s Creed movie we need pic.twitter.com/yWykkPWRgX — Dmitry (@moscowhq) August 1, 2024

Ο στόχος και η εκπαίδευσή του φαίνεται πως αρκούσαν για να βγει δεύτερος στον κόσμο, στη σκοποβολή. Ο αθλητής έχει τεράστια εμπειρία στα όπλα καθώς είναι έμπειρος σκοπευτής και αξιωματικός στην τουρκική χωροφυλακή!

Ο κόσμος ενθουσιάστηκε με την απλότητά του και το στυλ του, με τα social media να παίρνουν «φωτιά» με χιουμοριστικά τουιτ, με το χαλαρόν της εμφάνισής του να προκαλεί ερωτηματικά αν είναι μυστικός πράκτορας, ο απόλυτος sniper, ή εκτελεστής.

South Korea sent a fully-kitted out player for the Olympic shooting.

Turkey sent an guy with no specialized lenses, eye cover or ear protection and got the silver medal



Turkish John Wick 🇹🇷 pic.twitter.com/2Lf8SmLDyj — Louis Alberto (@LouisAlbertoIT) August 1, 2024

