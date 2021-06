Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε ιστορία και έπειτα από ένα συγκλονιστικό ματς νίκησε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και προκρίθηκε στον τελικό του Ρολάν Γκαρός.

Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Ζβέρεφ με 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 σε 3 ώρες και 37 λεπτά και έγινε ο πρώτος Έλληνας τενίστας που περνά σε τελικό Γκραν Σλαμ.

HISTORY FOR GREECE 🇬🇷@steftsitsipas reaches his first Grand Slam final with an epic 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 victory against Zverev.#RolandGarros pic.twitter.com/uCZyE98tVr — ATP Tour (@atptour) June 11, 2021

The first Greek player to reach a Grand Slam singles final 🇬🇷



🎥: @rolandgarros | @steftsitsipas pic.twitter.com/hvaY9Y5t1t — ATP Tour (@atptour) June 11, 2021

Μάλιστα, σε ηλικία 22 χρονών και 305 ημερών, ο Τσιτσιπάς έγινε ο νεαρός τενίστας που προκρίνεται στον τελικό των ανδρών του Ρολάν Γκαρός, μετά τον Ραφαέλ Ναδάλ. Ο Ισπανός το είχε πετύχει σε ηλικία 22 ετών και 5 ημερών, στο τουρνουά του 2008.

Stefanos Tsitsipas (22 years, 305 days) is the youngest Roland Garros men's singles finalist since Rafael Nadal (2008; 22 years, 5 days).#RolandGarros pic.twitter.com/yqI0QUw7Sl — ATP Tour (@atptour) June 11, 2021



Στον τελικό της Κυριακής, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή της αναμέτρησης Νόβακ Τζόκοβιτς- Ραφαέλ Ναδάλ, που ξεκινά τώρα.

Τα δάκρυα του Τσιτσιπά





Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επική πρόκρισή του στον τελικό του Ρολάν Γκαρός, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι από πού ξεκίνησα, από ένα μικρό μέρος έξω από την Αθήνα. Το όνειρό μου ήταν να παίξω εδώ κάποια στιγμή. Ποτέ δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα μπορούσα...», είπε και η συγκίνηση τον ξεπέρασε.

Λίγα λεπτά αργότερα, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, αναφέρθηκε στο ξεκίνημά του «από τα γήπεδα της Γλυφάδας, με έναν προπονητή που είχε μεγάλο πάθος και αγάπη και τα άθλημα. Στα παιδικά μου χρόνια ονειρευόμουν να βρεθώ στο Ρολάν Γκαρός και στη θέση που είμαι τώρα».





Όσο για την αναμέτρησή του με τον Ζβέρεφ στον ημιτελικό, δήλωσε: «Ξεκίνησα καλά, απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν τα παρατάει ποτέ. Δεν περίμενα να τα παρατήσει, ήξερα ότι θα είχα δύσκολο έργο, παρότι προηγήθηκα 2-0».





Ακόμη, ο Τσιτσιπάς δήλωσε ότι νιώθει πολύ υπερήφανος για τον τρόπο που κατάφερε να μείνει ψύχραιμος στα κρίσιμα σημεία του ματς. «Δεν πανικοβλήθηκα, πήρα τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν και έπαιξα γενναία και θαρραλέα», συμπλήρωσε.