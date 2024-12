Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι υποψήφιος για το Hall of Fame

Στη λίστα με τους υποψήφιους διεθνείς προπονητές και παίκτες για ένταξη στο Naismith Basketball Hall Of Fame με την τάξη του 2025 βρίσκεται το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη.

Ο «δράκος» του ελληνικού μπάσκετ βρίσκεται για δεύτερη χρονιά στην αρχική λίστα, η οποία και εφέτος είναι γεμάτη με μεγάλες μορφές του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως οι Έτορε Μεσίνα, Μαρκ Γκασόλ, Ντέιβιντ Μπλατ, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, Ντούσαν Ίβκοβιτς, Αντρέι Κιριλένκο, Χουάν Κάρλος Ναβάρο και Ράνκο Ζεράβιτσα.

Οι φιναλίστ θα ανακοινωθούν στις 14 Φεβρουαρίου, ενώ η τελική λίστα θα αποκαλυφθεί στις 5 Μαρτίου.

Naismith Basketball Hall of Fame announces eligible candidates for the Class of 2025.



