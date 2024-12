Ματίας Λεσόρ: Μπαίνει σήμερα στο χειρουργείο - Στο πλευρό του ομάδες και αθλητές της Euroleague

Ο Ματίας Λεσόρ που τραυματίστηκε στον χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια για την Euroleague θα υποβληθεί σήμερα το πρωί σε επέμβαση για να αποκαταστήσει το κάταγμα περόνης που υπέστη.

Το διάστημα απουσίας του θα προσδιοριστεί με σχετική ακρίβεια μετά την εγχείρηση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα λείψει για τουλάχιστον 3-4 μήνες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του.

Ο Γάλλος σέντερ έπεσε με δύναμη στο παρκέ και γύρισε το πόδι του. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα έγινε σαφές ότι επρόκειτο να αποχωρίσει από το παρκέ. Τόσο οι παίκτες, όσο και οι φίλαθλοι έμειναν «παγωμένοι» από το συμβάν, με τον Λεσόρ να αποχωρεί με δυσκολία, προς τα αποδυτήρια.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από το ασθενοφόρο, μαζί με τον γιο του, όπου χαμογελά.

Ο προπονητής, Εργκίν Αταμάν, ανέφερε πως η διακοπή του αγώνα Παναθηναϊκός – Μπασκόνια στο τρίτο δεκάλεπτο οφειλόταν σε 9 λιποθυμίες στις εξέδρες, μετά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ. Πιο αναλυτικά, ο Αταμάν δήλωσε: «Φυσικά ήταν μια πολύ περίεργη βραδιά. Είναι δύσκολο να μιλήσω για το καταπληκτικό μπάσκετ που παίξαμε. Ο Λεσόρ τραυματίστηκε σοβαρά. Μας σόκαρε όλους. Ευχαριστώ τον κόους Λάσο και την Μπασκόνια, που συμφώνησε να σταματήσουμε το ματς για 10'-15'΄. Για πρώτη φορά στα 35 χρόνια καριέρας μου, μετά από αυτό που έγινε με έναν παίκτη, μου είπαν ότι 9 φίλαθλοι λιποθύμησαν και κάποιος από αυτούς ίσως να έπαθε καρδιακή προσβολή. Δεν βρίσκαμε αρκετά ασθενοφόρα. Δεν έχω δει ποτέ τόση αγωνία σε μια ομάδα, από τον κόσμο, τα συναισθήματα ήταν απίστευτα. Θα περιμένουμε καλά νέα για τον Ματίας. Θα κάνει μαγνητική. Οι γιατροί είδαν ότι έσπασε το πόδι του. Θα δούμε τι είδους σπάσιμο είναι».

Στο τέλος του αγώνα, οι παίκτες των δύο ομάδων προσευχήθηκαν στο κέντρο του γηπέδου για τον παίκτη του Παναθηναϊκού.

Πολλές ομάδες της Euroleague και αθλητές έστειλαν τα δικά τους μηνύματα συμπαράστασης και ευχών για ταχεία ανάρρωση στον Ματίας Λεσόρ.

Our best wishes to Mathias Lessort after his injury in today's game. All our support and strength.



Get well soon, Mathias!

We wish a speedy recovery to @ThiasLsf. Stay strong!

Sending best wishes to Mathias Lessort who left the court with an injury against Baskonia 🙏



Injuries are never easy to deal with, but we know you will return stronger than ever 🤍

Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού ανέβασε στο twitter μια φωτογραφία με τον Λεσόρ με τη λεζάντα «σε αγαπώ αδερφέ».

Ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε και αυτός μήνυμα στήριξης στον Ματίας Λεσόρ, ευχόμενος μέσω twitter ταχεία ανάρρωση στον ψηλό του Παναθηναϊκού.