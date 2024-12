Ο MVP Γιάννης Αντετοκούνμπο σήκωσε το κύπελλο του ΝΒΑ και έφυγε για χριστουγεννιάτικα ψώνια

Με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς κατέκτησαν στο NBA Cup, καθώς τα ξημερώματα επικράτησαν 97-81 των Θάντερ στην «T-Mobile Arena» του Λας Βέγκας.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πέτυχε 26 πόντους, μάζεψε 19 ριμπάουντ και μοίρασε 10 ασίστ, ενώ είχε 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ σε 36 λεπτά.

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είχε άξιους συμπαραστάτες τον Ντέμιαν Λίλαρντ, που είχε 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από την άλλη πλευρά ο Αϊζέια Χάρτενσταϊν ξεχώρισε για τους Θάντερ, έχοντας 16 πόντους και 12 ριμπάουντ.



Μετά την κατάκτηση του τροπαίου ο Greek Freak δήλωσε: «Μόλις παντρεύτηκα, πρέπει να πάρω στην σύζυγό μου ένα δώρο, είναι Χριστούγεννα. Έχω επίσης τρία παιδιά, πρέπει να πάω για τα ψώνια των Χριστουγέννων. Τα λεφτά έχουν ήδη φύγει. Πήρα τα λεφτά σήμερα και τα λεφτά έχουν ήδη φύγει».

Giannis says his money from winning the #EmiratesNBACup is already gone 😂 pic.twitter.com/d2ZrZcBNrl