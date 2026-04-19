Απόψε το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε τον ΠΑΟΚ στο περιθώριο της δεύτερης αγωνιστικής των play offs της Super League, με τις δύο ομάδες να είναι πρώτες στον βαθμολογικό πίνακα.

Ενδεικτικά, η ΑΕΚ, η οποία προέρχεται από νίκη εκτός έδρας έναντι του Ολυμπιακού (0-1), είναι πρώτη με 60 βαθμούς, την ώρα που ο ΠΑΟΚ, μετά την ισοπαλία εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό, έχει ανέλθει δεύτερος με 58 πόντους.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στους «δικεφάλους» αναμένεται να αρχίσει στις 18:00 το απόγευμα και να «καλυφθεί» τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Τα νεότερα από τις αποστολές

Υπενθυμίζεται πως η ΑΕΚ, παρά τη νίκη της με 3-1 απέναντι στην ισπανική Ράγιο Βαγιεκάνο, δεν κατάφερε να προκριθεί στην προημιτελική φάση του Europa Conference League καθώς δεν ανέτρεψε το, σε βάρος της, 3-0 του πρώτου αγώνα.

Όσον αφορά στα των αποστολών, παρόλο που αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα σήμερα, ο Γιώργος Γιακουμάκης του ΠΑΟΚ ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και τέθηκε εκτός μάχης για το κρίσιμο ντέρμπι «δικεφάλων».

Η κατάσταση του φορ του ΠΑΟΚ θα αξιολογηθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες, όμως είναι αμφίβολη η συμμετοχή του ακόμη και στον τελικό του Κυπέλλου.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα νέα, ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει και στον Κίριλ Ντεσπόντοφ, που υποβλήθηκε σε θεραπεία. Η τελευταία προπόνηση ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτόμερειες της επικείμενης αναμέτρησης, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις. Ζίφκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι υπολογίζονται για το ντέρμπι με τους πρωτοπόρους του πρωταθλήματος, αλλά θεωρείται απίθανο να βγάλουν 90λεπτο.