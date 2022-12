Ο Μπενζεμά ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Γαλλίας - «Έκανα προσπάθεια και λάθη»

Ο Γάλλος επιθετικός, Καρίμ Μπενζεμά ανάρτησε ένα μήνυμα στα social media που υποδεικνύει την πρόθεσή του να εγκαταλείψει την Εθνική, μία ημέρα μετά την ήττα της από την Αργεντινή στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ και ανήμερα των 35ων γενεθλίων του.

«Έκανα την προσπάθεια και τα λάθη που χρειάστηκαν για να είμαι εδώ που είμαι σήμερα, και είμαι περήφανος γι' αυτό! Έγραψα την ιστορία μου και η δική μας τελειώνει», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης «Χρυσή Μπάλα 2022», ο οποίος γίνεται σήμερα 35 ετών, συνοδεύοντας το μήνυμά του με μια φωτογραφία του με τη φανέλα της ομάδας της Γαλλίας.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs