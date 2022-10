Στον Καρίμ Μπενζεμά η Χρυσή Μπάλα - Μόλις ο δεύτερος που σπάει την 15ετή κυριαρχία Μέσι-Ρονάλντο

Ο Καρίμ Μπενζεμά της Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα για την εκπληκτική περσινή του σεζόν.

Ο Γάλλος είναι ο μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής, μετά τον συμπαίκτη του Λούκα Μόντριτς, που έχει σπάσει την κυριαρχία των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο στο βραβείο τα τελευταία 15 χρόνια.

Είχε οδηγήσει τη Ρεάλ στην κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος και του Champions League, σκοράροντας 44 τέρματα σε 46 εμφανίσεις με τη φανέλα της «βασίλισσας».

Τον Μπενζέμα ακολούθησαν οι Σάντιο Μανέ, Κέβιν Ντε Μπρούιν και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Here is the image you've all been waiting for! Karim Benzema! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6