ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Ο Μίλτος Τεντόγλου έμεινε 11ος και αποχαιρέτησε πρόωρα τον τελικό του μήκους

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης τραυματίστηκε και αποσύρθηκε από τον τελικό

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Μίλτος Τεντόγλου έμεινε 11ος και αποχαιρέτησε πρόωρα τον τελικό του μήκους Facebook Twitter
0

Το όνειρο για ένα ακόμη μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο έληξε άδοξα για τον Μίλτο Τεντόγλου.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής αποκλείστηκε πρόωρα από τη συνέχεια του τελικού του μήκους, μένοντας τελικά στην 11η θέση με καλύτερο άλμα στα 7,83 μέτρα.

Από την παρουσίαση ακόμη των αθλητών φάνηκε ότι ο Τεντόγλου δεν ήταν απολύτως έτοιμος. Ο ίδιος είχε ήδη ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, ενώ στο δεύτερο άλμα του σταμάτησε μερικά βήματα πριν την απογείωση, πιάνοντας τη δεξιά γάμπα του και βγάζοντας άκυρη την προσπάθεια. Μετά από κάθε άλμα, οι κάμερες τον έδειχναν καθισμένο στο ταρτάν να κάνει μαλάξεις στο πόδι, σε μια εικόνα που έσπειρε ανησυχία για την κατάστασή του.

Το πρώτο του άλμα ήταν μέτριο, στα 7,83 μ., ενώ στην τρίτη του προσπάθεια πήδηξε μόλις 7,67 μ., μένοντας χαμηλά στη βαθμολογία. Στη συνέχεια, οι αντίπαλοί του βελτίωναν συνεχώς τις επιδόσεις τους, ρίχνοντάς τον εκτός δεκάδας. Το άλμα του Ισπανού Λεσάι στα 7,97 μ. έκρινε οριστικά την πρόκριση, αφήνοντας τον Έλληνα άλτη στην 11η θέση και εκτός των τριών τελευταίων προσπαθειών.

Ο τελικός εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη. Ο Τζαμαϊκανός Τατζάι Γκέιλ και ο Κινέζος Γιουχάο Σι έφτασαν αμφότεροι τα 8,33 μ., με τον Γκέιλ να διατηρεί την πρωτιά χάρη στο δεύτερο καλύτερο άλμα του στα 8,07 μ. Ο Ελβετός Σίμον Εχάμερ ανέβηκε τρίτος με 8,30 μ., ενώ οι Βούλγαροι και Κινέζοι άλτες έσπρωξαν τον ανταγωνισμό ακόμη ψηλότερα.

Η εικόνα της κατάταξης μετά τον τρίτο γύρο βρήκε τον Τεντόγλου οριστικά εκτός συνέχειας, κάτι που σόκαρε τους θεατές αλλά και την ελληνική αποστολή, η οποία περίμενε μια ακόμη «χρυσή στιγμή» μετά το ασημένιο του Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ

Η εξέλιξη αυτή δεν σβήνει σε καμία περίπτωση την τεράστια καριέρα του 26χρονου Γρεβενιώτη. Από το 2018 μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 11 χρυσά μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, με αποκορύφωμα το Ολυμπιακό χρυσό του Τόκιο το 2021 και το παγκόσμιο της Βουδαπέστης το 2023. Το ρεκόρ του στα 8,46 μ., από το Ευρωπαϊκό Ομαδικό Πρωτάθλημα της Μαδρίτης, παραμένει η κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.
 

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κοινή ανάρτηση Αντετοκούνμπο - Σενγκιούν: «Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει»

Αθλητισμός / Κοινή ανάρτηση Αντετοκούνμπο - Σενγκιούν: «Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει»

Η ανάρτηση Σενγκιούν για τη Μικρασιατική Καταστροφή, τα σχόλια για τον Γιάννη, οι απειλές προς τη Μαράια, το live του Αντετοκούνμπο και το τέλος της κόντρας
LIFO NEWSROOM
Ντουπλάντις για Καραλή: «Έκανε καταπληκτική χρονιά, με πιέζει τόσο πολύ»

Αθλητισμός / Ντουπλάντις για Καραλή: «Έκανε καταπληκτική χρονιά, με πιέζει τόσο πολύ»

«Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και έφυγα χαρούμενος», δηλώνει από τη δική του πλευρά ο Έλληνας πρωταθλητής μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου
LIFO NEWSROOM
Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό μετά το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα

Αθλητισμός / Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό μετά το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα

Η πρόκριση επί της Σαχτάρ και της Σαμσουνσπόρ που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Europa League δεν στάθηκαν αρκετά για να αντισταθμίσει το απογοητευτικό ξεκίνημα στις εγχώριες διοργανώσεις
LIFO NEWSROOM
 
 