Αγωνία για τον Μίλτο Τεντόγλου που τραυματίστηκε στον τελικό του μήκους στο Τόκιο

Στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο στρέφονται τα βλέμματα όλου του φίλαθλου κόσμου, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου ρίχτηκε σήμερα στη μάχη του τελικού του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής είχε δείξει από τον προκριματικό ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς με μόλις ένα άλμα στα 8,17 μέτρα εξασφάλισε με χαρακτηριστική άνεση την πρόκριση στον τελικό.

Στην πρώτη του προσπάθεια ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε άλμα στα 7,83 μέτρα, ένα μέτριο ξεκίνημα σε σχέση με τις δυνατότητές του. Ο ανταγωνισμός φάνηκε από νωρίς έντονος, με τον Τζαμαϊκανό Τάτζεϊ Γκέιλ να πετυχαίνει 8,33 μ., ενώ ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι και ο Βούλγαρος Σαραμπογιούκοφ έδειξαν επίσης ότι βρίσκονται σε καλή μέρα.

Η δεύτερη προσπάθεια, όμως, έμελλε να φέρει αγωνία. Ο Τεντόγλου ξεκίνησε τη φόρα του αλλά σταμάτησε πριν την απογείωση, δείχνοντας να αισθάνεται ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα. Το άλμα βγήκε άκυρο και η εικόνα του Έλληνα πρωταθλητή να πιάνει το πόδι του προκάλεσε ανησυχία σε όλους, με τους γιατρούς της διοργάνωσης να σπεύδουν κοντά του.

Την ώρα που οι αντίπαλοί του συνέχιζαν με επιτυχημένα άλματα –ο Φουρλάνι έφτασε στα 8,13 μ., ενώ ο Σαραμπογιούκοφ πέρασε δεύτερος με 8,19 μ.– ολόκληρη η ελληνική αποστολή αλλά και οι χιλιάδες θεατές παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την κατάσταση του Τεντόγλου. Ο ίδιος προσπάθησε να μείνει ψύχραιμος, γνωρίζοντας ότι έχει ξαναβρεθεί σε κρίσιμες στιγμές και τις έχει ξεπεράσει με την κλάση του.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι στα μεγάλα ραντεβού αντλεί δύναμη από την πίεση. Από το χρυσό άλμα του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 μέχρι την κορυφή της Βουδαπέστης το 2023, ο Έλληνας άλτης έχει μάθει να γράφει ιστορία όταν όλα μοιάζουν δύσκολα. Με δύο χρυσά σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ένα Ολυμπιακό και ένα Παγκόσμιο, ο στόχος του ήταν να προσθέσει ακόμη ένα μετάλλιο στη συλλογή του και να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του στο παγκόσμιο μήκος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το μέγεθος του τραυματισμού, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναμένονται άμεσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ολόκληρη η Ελλάδα κρατά την ανάσα της, ελπίζοντας πως ο κορυφαίος άλτης θα καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα και να συνεχίσει τον αγώνα του.