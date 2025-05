O Μάικλ Τζόρνταν επιστρέφει στο NBA με ρόλο-έκπληξη

Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν, θα ενταχθεί στην τηλεοπτική κάλυψη του NBA από το αμερικανικό δίκτυο NBC, ως ειδικός συνεργάτης, ξεκινώντας από το φθινόπωρο.

Την είδηση ανακοίνωσε επίσημα το NBC τη Δευτέρα. «Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω το NBA να επιστρέφει στο NBC», ανέφερε ο Τζόρνταν σε δήλωσή του. Το NBC φιλοξενούσε τα παιχίδια του NBA από το 1990 έως το 2002, διάστημα κατά το οποίο ο Τζόρνταν μεγαλούργησε με τους Σικάγο Μπουλς.

«Ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της καριέρας μου και είμαι ενθουσιασμένος που θα συμμετάσχω στο νέο αυτό εγχείρημα. Ανυπομονώ να σας δω ξανά τον Οκτώβριο, όταν ξεκινήσει η μετάδοση».

Η επιστροφή του Τζόρνταν στην οθόνη ανακοινώθηκε στο πλαίσιο παρουσίασης του ομίλου NBCUniversal στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος του NBC Sports, Ρικ Κορντέλα, δήλωσε «απίστευτα υπερήφανος» που ο έξι φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ θα συμβάλει στη νέα εποχή της μετάδοσης. «Η κληρονομιά του Μάικλ, εντός και εκτός παρκέ, μιλάει από μόνη της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

A legendary addition to our team!



We’re thrilled to welcome Michael Jordan as a special contributor to the NBA on NBC and Peacock. pic.twitter.com/Pjsq8tokfi