Ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ενόργανης

Ο «χρυσός» ολυμπιονίκης διεκδικεί το πέμπτο του μετάλλιο στον θεσμό

LifO Newsroom
Παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής: Στον τελικό ο Λευτέρης Πετρούνιας
Προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων ο Λευτέρης Πετρούνιας / Φωτ.: Eurokinissi
Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής.

Μετά την ολοκλήρωση του προκριματικού αγώνα, ο «χρυσός» ολυμπιονίκης προκρίθηκε πέμπτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Τζακάρτα. Βαθμολογήθηκε με 14,366. Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα αναμετρηθεί την Παρασκευή, με δύσκολους αντιπάλους, Ολυμπιονίκες πρωταθλητές κόσμου και Ευρώπης.

Εάν επικρατήσει των αντιπάλων του, θα κατακτήσει το πέμπτο του μετάλλιο στο θεσμό. Συνολικά, ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει κερδίσει τρία χρυσά (το 2015 στη Γλασκώβη, το 2017 στο Μόντρεαλ και το 2018 στη Ντόχα) και ένα ασημένιο το 2023 στην Αμβέρσα.

Παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής: Οι 8 φιναλίστ στον τελικό των κρίκων, με τη σειρά πρόκρισης:

  1. Ζινγιού Λαν (Κίνα) 14,766
  2. Ντόνελ Γιούτεμποργκ (ΗΠΑ) 14,700
  3. Μποχινγκ Ζανγκ (Κίνα) 14,600
  4. Αντέμ Ασίλ ( Τουρκία) 14,466
  5. Λευτέρης Πετρούνιας 14,366
  6. Χάρρυ Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) 14,366
  7. Γκλεν Κυιλέ ( Βέλγιο) 14,333
  8. Κάιο Σόουζα ( Βραζιλία) 14,333

Ο τελικός των κρίκων θα αρχίσει την Παρασκευή στη 1 και θα μεταδοθεί απ’ ευθείας από το νέο αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ, την ΕΡΤ-2 σπορ.

 
 
 
