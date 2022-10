Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τρολάρει Lakers: «Δεν μπορούμε να σουτάρουμε ούτε κέρμα στον ωκεανό»

Οι Los Angeles Lakers μετρούν ήδη τρεις ήττες και όλα δείχνουν ότι τα προβλήματα που στοίχειωναν την ομάδα την περασμένη σεζόν, δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.

Ωστόσο ένα αρχίζει να μοιάζει εντελώς ακατόρθωτο: το μακρινό σουτ.

Και μετά την πιο πρόσφατη ήττα τους από τους Portland Trail Blazers, ο σταρ των Lakers, ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν μπορούσε παρά να γελάσει βλέποντας τα στατιστικά των σουτ.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε στην συνέντευξη Τύπου μετά τον τελευταίο αγώνα και όταν ρωτήθηκε για τα θέματα των Lakers απάντησε: «Δεν μπορούμε να σουτάρουμε ούτε κέρμα στον ωκεανό, αλλά τουλάχιστον είμαστε ανταγωνιστικοί και παίζουμε καλή άμυνα».

Στους τρεις πρώτους αγώνες της σεζόν, οι Lakers είχαν 25/118 τρίποντα, που μεταφράζεται σε ποσοστό 21.2%.

Σύμφωνα με το Stats & Info του ESPN, πρόκειται για το δεύτερο χειρότερο ποσοστό όλων των εποχών σε γκρουπ τριών αγώνων όπου μία ομάδα ξεπέρασε τις 100 προσπάθειες μετά το 21% των Atlanta Hawks το 2018.

The Lakers are shooting 21.2% on 3-pointers this season.

In NBA history, there have been over 6,100 instances of a team taking at least 100 3-pointers over a 3-game span. The Lakers 21.1% is the 2nd-worst among that group, trailing only the Hawks in 2018 (21.0%). @ESPNStatsInfo