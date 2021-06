Πάγωσε το γήπεδο στο ματς Δανία - Φινλανδία για το Euro 2020, όταν ο 29χρονος παίκτης της Δανίας, Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε απρόσμενα στο γήπεδο Parken της Κοπεγχάγης.

Προσπάθησαν να του κάνουν τεχνητή αναπνοή ενώ σύμφωνα με την τηλεόραση του Αντ1 χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής. Συγγενικό του πρόσωπο κατέβηκε στο γήπεδο. Οι Δανοί σχημάτισαν ένα «ανθρώπινο τείχος» γύρω από τον παίκτη όσο οι γιατροί επιχειρούσαν να τον επαναφέρουν και τελικά τον απομάκρυναν με φορείο και μεγάλα σεντόνια εκατέρωθεν του φορείου.

Οι Φινλανδοί αποχώρησαν πρώτοι πηγαίνοντας στα αποδυτήρια ενώ ακολούθησαν και οι Δανοί. Στην επίσημη ιστοσελίδα της η UEFA κάνει λόγο για διακοπή του παιχνιδιού εξαιτίας έκτακτης υγειονομικής κατάστασης.

Από τα μεγάφωνα, η μόνη ανακοίνωση που έγινε, ήταν μία έκκληση προς τους θεατές να παραμείνουν στις θέσεις τους έως ότου γίνουν επίσημες ενημερώσεις.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.