Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθεώνει Σάκκαρη και Τσιτσιπά - «Σαν πύρινη μπάλα η Μαρία, ωραίος τύπος ο Στέφανος»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 34 πόντους -όσους και ο Τζρου Χόλιντεϊ- βοηθώντας τους Μιλγουόκι Μπακς να παραμείνουν η μοναδική αήττητη ομάδα του ΝΒΑ (5-0), νικώντας με 123-115 τους Ατλάντα Χοκς στο Fiserv Forum.

Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι η τελευταία εναπομείνασα αήττητη ομάδα του ΝΒΑ, ενώ το 5-0 και είναι το καλύτερο ξεκίνημά τους από το 2018-19, όταν σημείωσαν επτά συνεχόμενες νίκες καθοδόν για 60 νίκες και το καλύτερο ρεκόρ του πρωταθλήματος.

«Καλή αρχή, αλλά συνεχίζουμε να χτίζουμε κάθε μέρα» έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter ο Γιάννης Αντεροκούνμπο μετά τη νέα-πέμπτη στη σειρά- νίκη των Μπακς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έστω κι αν τελείωσε με το πέμπτο σερί double-double του και έφτασε τουλάχιστον τους 30 πόντους για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι, τόνισε ότι ακόμα δεν είναι στο ρυθμό που επιθυμεί, ενώ στη συζήτησή του με τους δημοσιογράφους, αποθέωσε τη Μαρία Σάκκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά.

«Δεν πρόκειται να πω ψέματα, δεν είχα αυτό το συναίσθημα, αυτό το συναίσθημα που έχω πάντα όταν παίζω μεγάλα παιχνίδια. Δεν το έχω ακόμα. Δεν νομίζω ότι είμαι ακόμα σε ρυθμό. Ακόμα το κυνηγάω. Ακόμα κυνηγάω αυτό το συναίσθημα», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έχοντας σκοράρει 151 πόντους στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του, που αντιπροσωπεύει την υψηλότερη απόδοση που είχε για οποιοδήποτε διάστημα τεσσάρων αγώνων στην καριέρα του.

«Πύρινη μπάλα η Σάκκαρη, υπέροχος τύπος ο Τσιτσιπάς»

Στη συνέχεια ο Έλληνας σούπερ σταρ, αναφερόμενος στην «καλή του φίλη» Σάκκαρη την χαρακτήρισε «πύρινη μπάλα»: «Είναι καταπληκτική. Είναι σαν πύρινη μπάλα και μου αρέσει αυτό σε αυτήν. Παίζει με πολλή ένταση. Είναι καλή μου φίλη και της εύχομαι τα καλύτερα», τόνισε.

