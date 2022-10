Πώς καταφέρνει και παραμένει σπουδαίος ο Αντετοκούνμπο; Με το να είναι «λίγο τρελός»

«Θα σου πω αυτό λοιπόν: στο μυαλό μου μερικές φορές υπερβάλλω για το πως έχουν συμβεί τα πράγματα», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε συνέντευξη που έδωσε στο The Athletic.

«Φτιάχνω τα πράγματα στο μυαλό μου έτσι ώστε να με ιντριγκάρουν, να με γεμίζουν ενέργεια, να παίρνω περισσότερα. Και ίσως, ήταν ένα από αυτά τα περιστατικά» είπε.

Αναφερόταν σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί στις 6 Οκτωβρίου του 2021. Ήταν η πρώτη φορά από τότε που οι Μπακς τον επέλεξαν με το Νο. 54 στα drafts του NBA 2021.

Ο Μαμουκελασβίλι επρόκειτο να προπονηθεί απέναντι στον Greek Freak.

Ενώ μερικοί από τους νέους παίκτες βρίσκονταν στο προπονητικό κέντρο για μια εβδομάδα, οι Μπακς ήταν πιο προσεκτικοί με τους βετεράνους παίκτες, κρατώντας μερικούς από αυτούς μακριά από τις πρώτες προπονήσεις. Ωστόσο ο Μαμουκελασβίλι θα είχε την ευκαιρία να προπονηθεί με τον άνθρωπο που πήρε τον MVP τίτλο των τελικών του NBA του 2021 μόλις δυόμισι μήνες νωρίτερα.

Τότε ο Αντετοκούνμπο είχε 50 πόντους στο τελικό παιχνίδι.

Ο Μαμουκελασβίλι, εκ φύσεως εξωστρεφής με ασυνήθιστη προσωπικότητα όπως γράφει το The Athletic, γρήγορα ταίριαξε με την ενέργεια των συμπαικτών του. Έτσι, άρχισε να μιλάει και να αστειεύεται, αλλά μέσα στον ενθουσιασμό του, έκανε ένα μεγάλο λάθος.

«Άρχισε να μου λέει μα@@@κίες» θυμάται ο Αντετοκουνμπο.

«Μου είπε, Έι Γιάννη θα σε διαλύσω σήμερα στην προπόνηση. Και εγώ απλά έδενα τα κορδόνια μου. Δεν με ήξερε. Ήταν η πρώτη συνάντησή μας, η πρώτη φορά που βλέπαμε ο ένας τον άλλον. Και ήταν ένα παιδί με τόση ενέργεια, του αρέσει να μιλάει πολύ. "Θα σε διαλύσω σήμερα» είπε.

Και συνεχίζει να αφηγείται την ιστορία: Ο ίδιος κάνει ότι κοιτάει ψηλά ενώ δένει το δεξί του παπούτσι, σηκώνει το φρύδι, ρίχνει ένα αποδοκιμαστικό βλέμμα στον πρωτάρη, στη συνέχεια ρίχνει την ίδια ματιά στους συμπαίκτες του αριστερά και δεξιά και επιστρέφει για να δέσει τα παπούτσια του.

«Είχαν και αυτοί την ίδια φάτσα. Και δεν του είπα τίποτα, ούτε μία λέξη, απλά έδενα τα κορδόνια μου, έκανα τα βάρη μου και πήρα τις βιταμίνες. Ξεκίνησε η προπόνηση και είχα έναν στόχο: Τον Μαμού. Και τον σκότωσα. Οι Μπακς ανάρτησαν και βίντεο στο Ιnstagram.»

Giannis already bullying the rookies on the court. 🤣 pic.twitter.com/e1bzYeSQpY