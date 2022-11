Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκάλυψε το «μυστικό επιτυχίας» πριν τον αγώνα- και τρώγεται

Το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας τους ισοφάρισαν οι Μπακς, που επικράτησαν με 116-91 των Πίστονς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει για ακόμη μία φορά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε για έκτο διαδοχικό ματς περισσότερους από 30 πόντους καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους (11/20 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 10/12 βολές), 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Ο «Greek Freak» φαίνεται πως οδεύει ολοταχώς σε ρεκόρ καριέρας στο κομμάτι της παραγωγικότητας και είναι φαβορί για το βραβείο του MVP της κανονικής περιόδου, οπότε ήταν αναμενόμενο να ρωτηθεί ποιο είναι το «μυστικό» για το τρελό του ξεκίνημα, όπως σχολίασε ένας ρεπόρτερ μετά από την νίκη των Μπακς επί των Πίστονς.

«Είμαι άνθρωπος της ρουτίνας. Πριν τους αγώνες τρώω ένα νεκταρίνι ή ένα ροδάκινο, μου δίνει πολλή ενέργεια και με κάνει να αισθάνομαι καλά. Μετά την προθέρμανση, τρώω μία μπανάνα. Δεν το έκανα αυτό μέχρι πέρυσι. Ένα ροδάκινο και μία μπανάνα, με βοηθούν να παίζω καλύτερα», ήταν η απάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

The secret to Giannis' play lately may surprise you. 👀🍌🍑 pic.twitter.com/VG2lHrNepT