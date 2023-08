Νεϊμάρ: Τον ανακοίνωσε η Αλ Χιλάλ με εντυπωσιακό βίντεο

Παίκτης της Αλ Χιλάλ είναι και επίσημα ο Νεϊμάρ, με τον σύλλογο από τη Σαουδική Αραβία να ανακοινώνει τη μεταγραφή με ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Μάλιστα με τη συγκεκριμένη συμφωνία, η Αλ Χιλάλ πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας της καθώς πέραν του «χρυσού» συμβολαίου που υπέγραψε ο Νεϊμάρ θα καταβάλει και περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Την ίδια ώρα ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έβαλε την υπογραφή του σε ένα συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρει 300 εκατ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια, ένα ποσό που μπορεί να αυξηθεί στα 400 εκατομμύρια λόγω των μεγάλων μπόνους και προνομίων που υπάρχουν στη συμφωνία με τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ