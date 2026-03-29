NBA: Το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τον αποκλεισμό των Μπακς

Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην αγωνιστική περίοδο 2026-27

NBA: Το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τον αποκλεισμό των Μπακς Facebook Twitter
Η φωτό στο instagram του, μετά την ήττα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μία αινιγματική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, λίγο μετά τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς από τη συνέχεια της σεζόν.

Η ήττα των Μπακς από τους Σπερς με σκορ 127-95, η οποία έριξε το ρεκόρ της ομάδας στο 29-44, σήμανε το οριστικό τέλος των ελπίδων τους για συμμετοχή στην postseason.

Η ομάδα θα στρέψει πλέον τις προσπάθειές της στην προετοιμασία για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Μετά το αρνητικό αποτέλεσμα, ο Έλληνας σούπερ σταρ δημοσίευσε ένα μήνυμα με νόημα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ

Διεθνή / Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μεταξύ των βραβευθέντων του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων μελών που τιμήθηκαν με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική του προσφορά και την επιρροή του ως κορυφαίος αθλητής διεθνώς
