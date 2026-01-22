Αντετοκούνμπο για Μιλγουόκι Μπακς: «Δεν παίζουμε ενωμένοι, η χημεία μας δεν είναι καλή»

Μετά την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο περιέγραψε την εικόνα του αγώνα από τη δική του οπτική, εντοπίζοντας, τα βασικά προβλήματα της ομάδας του.

«Έπαιξαν καλύτερα από εμάς, πιο σκληρά. Δεν νομίζω ότι τους υποτιμήσαμε. Έθεσαν τον ρυθμό και έπαιξαν καλύτερα από εμάς. Για κάποιο λόγο δεν κυκλοφορούσε η μπάλα, κολλούσε πολύ. Έβαζαν σουτ, κυκλοφόρησαν την μπάλα καλά, όποτε παίζαμε νταμπλ-τιμ, ο Σάι έβρισκε την πάσα», δήλωσε αρχικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Δεν κάναμε την δουλειά μας. Με αυτή την ομάδα δεν μπορείς να παίξεις ένας εναντίον ενός, έχουν σπουδαίους αμυντικούς. Πρέπει να δημιουργείς ελεύθερα σουτ. Δεν είμαι ο τύπος που θα φωνάξει και θα απαιτήσει την μπάλα από τους συμπαίκτες του. Δεν το έχω κάνει ποτέ στην καριέρα μου, αλλά νιώθω ότι έχω παίξει με συμπαίκτες που καταλαβαίνουν τη βαρύτητα που μπορώ να έχω για την ομάδα και πώς μπορώ να δημιουργήσω για τους συμπαίκτες μου ή για τον εαυτό μου και πώς μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να είναι πιο επιτυχημένη», πρόσθεσε.

Στην πορεία των δηλώσεών του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σχολίασε το δικό του game και εντόπισε τα λάθη της ομάδας, όπως μεταξύ άλλων, το ότι «δεν παίζουνε ενωμένοι».

Αντετοκούνμπο για Μιλγουόκι Μπακς: «Δεν παίζουμε σκληρά, δεν κάνουμε το σωστό»

Ειδικότερα, ανέφερε: «Αλλά ίσως για κάποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Ίσως επειδή είμαστε νεαροί, ίσως επειδή δεν παίζουμε καλά, ίσως επειδή τα παιδιά νιώθουν ότι είναι η σειρά τους, θέλουν να κουβαλήσουν την ομάδα στις πλάτες τους και να προσπαθήσουν να το γυρίσουν, αλλά αλήθεια δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι δεν προσπαθώ να είμαι επιθετικός. Πραγματικά προσπαθώ να είμαι επιθετικός.

Στο τέλος της ημέρας έχω προπονητές, ανθρώπους που μου μιλούν, μού είπαν ότι υπάρχει αυτό που λέγεται ο λευκός κύκνος και ο μαύρος κύκνος. Πρέπει να είσαι ο μαύρος κύκνος και να είσαι πιο επιθετικός και να απαιτείς την μπάλα. Και πάλι, είναι κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ σε ολόκληρη την καριέρα μου, οπότε ίσως πρέπει να το κάνω περισσότερο.

Δεν παίζουμε σκληρά, δεν κάνουμε το σωστό, δεν παίζουμε για να κερδίσουμε, δεν παίζουμε ενωμένοι, η χημεία μας δεν είναι καλή. Τα παιδιά παίζουν εγωιστικά, προσπαθούν να βρουν τα δικά τους σουτ, αντί να προσπαθήσουν να βρουν το σωστό σουτ για την ομάδα. Προσπαθούν να το κάνουν μόνοι τους.

Πρέπει να το ξεπεράσουμε, να δούμε VIDEO, να δουλέψουμε σκληρά και μέσω της εμπειρίας που δημιουργούμε στο τέλος να το καταφέρουμε. Έχουμε 39 παιχνίδια ακόμα, δεν έχουμε χρόνο».

Με πληροφορίες από ERT Sports



