Μουντιάλ: «Το Κατάρ δωροδόκησε παίκτες του Ισημερινού», καταγγέλλει δημοσιογράφος

Λίγο πριν τη σέντρα του Μουντιάλ 2022, τα προβλήματα για το Κατάρ φαίνεται να μην σταματούν.

Τρεις ημέρες πριν τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο δημοσιογράφος Αμτζάντ Ταχά, ο οποίος είναι συνεργάτης της Daily Mail, έχοντας ως έδρα το Μπαχρέιν και μεταξύ άλλων είναι Περιφερειακός Διευθυντής του Βρετανικού κέντρου μελετών και έρευνας Μέσης Aνατολής, αλλά και συγγραφέας του βιβλίου «Η εξαπάτηση της αραβικής άνοιξης», αποκαλύπτει ότι το Κατάρ δωροδόκησε παίκτες του Εκουαδόρ.

Συγκεκριμένα, ο Ταχά υποστηρίζει ότι η οικοδέσποινα χώρα προχώρησε σε αυτή την κίνηση προκειμένου να επικρατήσει στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα με 1-0 και μάλιστα το γκολ να σημειωθεί στο δεύτερο ημίχρονο.

«Το Κατάρ δωροδόκησε 8 ποδοσφαιριστές του Ισημερινού με 7,4 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να ηττηθούν με 1-0 στον αγώνα της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την είδηση επιβεβαιώνουν πέντε πληροφοριοδότες τόσο από το Κατάρ, όσο κι από τον Ισημερινό. Ελπίζουμε να είναι ψέματα. Ελπίζουμε όμως ότι η κοινοποίηση της πληροφορίας θα επηρεάσει αυτή τη συναλλαγή. Ο κόσμος πρέπει να αντιταχθεί στη διαφθορά της FIFA», έγραψε.

Διεθνή μέσα άρχισαν να αναπαράγουν την είδηση, ωστόσο, προς το παρόν οι εμπλεκόμενοι δεν έχουν πάρει θέση για την καταγγελία.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022