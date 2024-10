Μίλτος Τεντόγλου: Υποψήφιος και για κορυφαίος αθλητής στον κόσμο - Πώς ψηφίζουμε

Ανάμεσα στους πέντε υποψήφιους της World Athletics για τον Αθλητή της Χρονιάς Ανδρών το 2024 στον κόσμο, είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14/10) η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου.

Αυτή την εβδομάδα ξεκινάει η διαδικασία ψηφοφορίας για τους κορυφαίους στον στίβο το 2024 και θα ολοκληρωθεί στις 20 Οκτωβρίου.

Who is your Male Field Athlete of the Year?



Voting closes on Sunday 20 October at 11:59 PM CEST.



