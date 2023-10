Μασσαλία: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών της Μαρσέιγ και της Μπράιτον

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν μεταξύ οπαδών Μαρσέιγ και Μπράιτον, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση στη Μασσαλία.

Το βράδυ της Τετάρτης ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ των οπαδών σε κεντρικό σημείο της πόλης. Οπαδοί της Μαρσέιγ και της Μπράιτον ήρθε αντιμέτωποι σώμα με σώμα, με την αστυνομία ανήμπορη να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

marseille running from brighton what🤣 pic.twitter.com/bVvjYk76h0

Για την ώρα πάντως δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για τραυματίες, παρά μόνο για υλικές ζημιές στα καταστήματα της γύρω περιοχής. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι ενός μπαρ στο οποίο βρίσκονταν οπαδοί της Μπράιτον, χρειάστηκε να κατεβάσουν τα ρολά προκειμένου να προστατεύσουν την επιχείρησή τους.

Σύμφωνα με την «Equipe», στο «Βελοντρόμ» αναμένονται τουλάχιστον 3.000 οπαδοί των «Γλάρων», κάτι που έχει φέρει ανησυχία στις τάξεις της Αστυνομίας και υπάρχει επιφυλακή για την αποφυγή περαιτέρω επεισοδίων.

Σήμερα στις 19:15 το «Βελοντρόμ» θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση των Μασσαλών με τους «Γλάρους» για την δεύτερη αγωνιστική του Europa League στον δεύτερο όμιλο, όπου μετέχει και η ΑΕΚ.

04.10.2023, Before match Brighton🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 vs Marseille🇫🇷 Brighton fans in Marseille https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/aDKvYFBCoD