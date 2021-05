Οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εισέβαλαν στο «Ολντ Τράφορντ» δύο ώρες πριν από το ματς με τη Λίβερπουλ στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Premier League, για να διαμαρτυρηθούν κατά της ιδιοκτησίας της οικογένειας Γκλέιζερ και την αρχική εμπλοκή της ομάδας στην European Super League.

Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 18:30, ωστόσο έχει ήδη υπάρξει καθυστέρηση, ενώ εσπευσμένα είχαν επικοινωνία οι άνθρωποι των δύο ομάδων με την ηγεσία της διοργανώτριας αρχής.

BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club's owners after getting inside their Old Trafford stadium. Read more: https://t.co/UlMC47LNkj pic.twitter.com/dDtHI04cGa

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να αναβληθεί και να οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής του. Αρκετοί οπαδοί της Γιουνάιτεντ παραμένουν έξω από το γήπεδο, με την παρουσία της αστυνομίας να είναι έντονη.

Wow, hundreds of fans have got onto the pitch at Old Trafford, they’re protesting against the ownership of the club. 😱 #MUFC pic.twitter.com/izEkC2LLr2