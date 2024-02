Κρίστοφερ Όλσον: Νοσηλεύεται με αναπνευστική υποστήριξη ο Σουηδός ποδοσφαιριστής

Ο Σουηδός διεθνής ποδοσφαιριστής Κρίστοφερ Όλσον νοσηλεύεται σε αναπνευστική υποστήριξη, καθώς λιποθύμησε στο σπίτι του, ενώ οι γιατροί προσπαθούν να καταλήξουν σε διάγνωση.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ πάσχει κατά τα φαινόμενα από «οξεία νόσο που σχετίζεται με τον εγκέφαλο», ανέφερε ο δανέζικος σύλλογος σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο Όλσον μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Άαρχους στις 20 Φεβρουαρίου, ωστόσο η Μίντιλαντ αποφάσισε να εκδώσει τώρα ανακοίνωση για την κατάστασή του, εξαιτίας των «εντεινόμενων φημών και εικασιών» λόγω της απουσίας του από τα ματς.

«Ο Κρίστοφερ Όλσον πάσχει από μία κατά τα φαινόμενα οξεία νόσο που σχετίζεται με τον εγκέφαλο, που δεν συνδέεται με αυτοτραματισμό οποιουδήποτε είδους ούτε σε εξωγενείς παράγοντες», ανέφερε η ανακοίνωση της Μίντιλαντ για τον ποδοσφαιριστή, σημειώνοντας ότι η ξαφνική ασθένειά του έχει επηρεάσει βαθύτατα σύσσωμο τον σύλλογο.

«Ομάδα κορυφαίων Δανών γιατρών εργάζονται υπό πίεση για να βγάλουν διάγνωση και να ξεκινήσουν την κατάλληλη θεραπεία», συμπληρώνει η ανακοίνωση, που καλεί τον κόσμο να δείξει «σεβασμό και κατανόηση», προκειμένου η οικογένεια του ποδοσφαιριστή και οι γιατροί να μπορέσουν με ηρεμία να διασφαλίσουν ότι θα αναρρώσει.

Ο Κρίστοφερ Όλσον ήταν στις ακαδημίες της Άρσεναλ και έπαιξε μια φορά με την ανδρική ομάδα του συλλόγου, προτού πάρει μεταγραφή στη Μίντιλαντ τη σεζόν 2014-2015. Φόρεσε τη φανέλα της σουηδικής ΑΙΚ, της ρωσικής Κράσνονταρ και της βελγικής Άντερλεχτ, προτού επιστρέψει στη Μίντιλαντ. Επίσης, έχει φορέσει 47 φορές τη φανέλα της εθνικής Σουηδίας.

Η Άρσεναλ έκανε ανάρτηση για τον Όλσον, στην οποία εύχεται πλήρη και ταχεία ανάρρωση στον ποδοσφαιριστή.

Get well soon, Kristoffer.



We wish you a full and speedy recovery ❤️ https://t.co/ruRrMpiPI8 pic.twitter.com/0RQMAQjUtQ