ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Ισραήλ: Βίαια επεισόδια στο ντέρμπι του Τελ Αβίβ μεταξύ Χάποελ και Μακάμπι - Αναβλήθηκε ο αγώνας

Η ισραηλινή αστυνομία προχώρησε σε εννέα συλλήψεις, επικαλούμενη «ταραχές, τραυματισμούς αστυνομικών και ζημιές στις υποδομές»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ισραήλ: Βίαια επεισόδια στο ντέρμπι του Τελ Αβίβ μεταξύ Χάποελ και Μακάμπι - Αναβλήθηκε ο αγώνας Facebook Twitter
0

Το ποδοσφαιρικό ντέρμπι του Τελ Αβίβ μεταξύ Χάποελ και Μακάμπι ακυρώθηκε μετά από ταραχές και «κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή», δήλωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Ο αγώνας επρόκειτο να διεξαχθεί την Κυριακή το βράδυ στο στάδιο Μπλούμφιλντ, ένα γήπεδο που μοιράζονται οι δύο ομάδες, ως εντός έδρας ματς για τη Χάποελ.

Βίντεο δείχνουν βλήματα και φωτοβολίδες να εκτοξεύονται στο γήπεδο ενώ επεισόδια υπάρχουν και έξω από το στάδιο.

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ότι προέβη σε εννέα συλλήψεις ενώ 16 άλλα άτομα οδηγήθηκαν για ανάκριση μετά την ακύρωση του αγώνα «μετά τα βίαια επεισόδια».

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε στο X: «Απείθαρχη συμπεριφορά, ταραχές, τραυματισμένοι αστυνομικοί και ζημιές σε υποδομές. Αυτό δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας, πρόκειται για παραβίαση της τάξης και σοβαρή βία».

«Έχουμε ενημερώσει τις ομάδες και τη διοίκηση της ομάδας και τους διαιτητές ότι αποφασίσαμε να μην επιτρέψουμε τη διεξαγωγή του αγώνα στο Μπλούμφιλντ. Έριξαν δεκάδες αντικείμενα, τραυματίζοντας 12 πολίτες και τρεις αστυνομικούς. Οι δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο συνέλαβαν εννέα υπόπτους και τέθηκαν υπό κράτηση 16 άλλοι για ανάκριση».

Σε δήλωσή της, η Μακάμπι ανέφερε: «Μετά την απόφαση της αστυνομίας, αποφασίστηκε ότι το ντέρμπι του Τελ Αβίβ δεν θα πραγματοποιηθεί απόψε».

Τα επεισόδια έγιναν μετά και την ενημέρωση των οπαδών της Μακάμπι την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα τους επιτρεπόταν να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Europa League του Νοεμβρίου εναντίον της Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ.

Με πληροφορίες από Guardian

 
 
 
Αθλητισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ισπανία: Οι παίκτες της La Liga ετοιμάζουν διαμαρτυρία για τη διεξαγωγή αγώνα στη Φλόριντα

Αθλητισμός / Ισπανία: Οι παίκτες της La Liga ετοιμάζουν διαμαρτυρία για τη διεξαγωγή αγώνα στη Φλόριντα

Η απόφαση της λίγκας να διεξαχθεί ο αγώνας Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ στις 20 Δεκεμβρίου στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από τους ποδοσφαιριστές όσο και από τους προπονητές των ομάδων
LIFO NEWSROOM
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η Ελλάδα γίνεται ξανά το κέντρο του κόσμου

Αθλητισμός / Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η Ελλάδα γίνεται ξανά το κέντρο του κόσμου

Η Ολυμπιακή Φλόγα, το φως που δεν σβήνει ποτέ, θα ανάψει ξανά στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου και θα ακολουθήσει Λαμπαδηδρομία εννέα ημερών πριν καταλήξει στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στη συνέχεια ταξιδέψει στην Ιταλία
ΠΕΝΝΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Αθλητισμός / Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Εδώ ξεκίνησα, εδώ θέλω να τελειώσω» - Τι σκέφτεται να κάνει αφού αποσυρθεί

Η εξομολόγηση για τη σύζυγό του, Μαράϊα - «Όταν την είδα για πρώτη φορά, μου θύμισε τη μητέρα μου» - Όσα είπε για την καριέρα του, την οικογένειά του και τον ρατσιμό
LIFO NEWSROOM
Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Δεν είμαι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει»

Αθλητισμός / Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Δεν είμαι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει»

Ο έμπειρος τεχνικός ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τον αποκλεισμό, τονίζοντας πως η αποτυχία δεν οφείλεται σε έλλειψη στήριξης, αλλά σε αγωνιστικά και ψυχολογικά λάθη που θα πρέπει να αναλυθούν
LIFO NEWSROOM
 
 