Ισραήλ: Βίαια επεισόδια στο ντέρμπι του Τελ Αβίβ μεταξύ Χάποελ και Μακάμπι - Αναβλήθηκε ο αγώνας

Το ποδοσφαιρικό ντέρμπι του Τελ Αβίβ μεταξύ Χάποελ και Μακάμπι ακυρώθηκε μετά από ταραχές και «κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή», δήλωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Ο αγώνας επρόκειτο να διεξαχθεί την Κυριακή το βράδυ στο στάδιο Μπλούμφιλντ, ένα γήπεδο που μοιράζονται οι δύο ομάδες, ως εντός έδρας ματς για τη Χάποελ.

Βίντεο δείχνουν βλήματα και φωτοβολίδες να εκτοξεύονται στο γήπεδο ενώ επεισόδια υπάρχουν και έξω από το στάδιο.

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ότι προέβη σε εννέα συλλήψεις ενώ 16 άλλα άτομα οδηγήθηκαν για ανάκριση μετά την ακύρωση του αγώνα «μετά τα βίαια επεισόδια».

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε στο X: «Απείθαρχη συμπεριφορά, ταραχές, τραυματισμένοι αστυνομικοί και ζημιές σε υποδομές. Αυτό δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας, πρόκειται για παραβίαση της τάξης και σοβαρή βία».

«Έχουμε ενημερώσει τις ομάδες και τη διοίκηση της ομάδας και τους διαιτητές ότι αποφασίσαμε να μην επιτρέψουμε τη διεξαγωγή του αγώνα στο Μπλούμφιλντ. Έριξαν δεκάδες αντικείμενα, τραυματίζοντας 12 πολίτες και τρεις αστυνομικούς. Οι δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο συνέλαβαν εννέα υπόπτους και τέθηκαν υπό κράτηση 16 άλλοι για ανάκριση».

Σε δήλωσή της, η Μακάμπι ανέφερε: «Μετά την απόφαση της αστυνομίας, αποφασίστηκε ότι το ντέρμπι του Τελ Αβίβ δεν θα πραγματοποιηθεί απόψε».

Τα επεισόδια έγιναν μετά και την ενημέρωση των οπαδών της Μακάμπι την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα τους επιτρεπόταν να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Europa League του Νοεμβρίου εναντίον της Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ.

