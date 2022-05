Ήττα Τσιτσιπά από Τζόκοβιτς με 2-0 σετ στον τελικό της Ρώμης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπήκε στο πρώτο σετ του τελικού του Internazionali BNL d’Italia, έχασε την «χρυσή» ευκαιρία στο δεύτερο να ισοφαρίσει κι ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν συγχώρησε το λάθος του Έλληνα τενίστα.

Ο Σέρβος ήταν ο μεγάλος νικητής στη Ρώμη με 2-0 σετ (6-0, 7-6 (5), πήρε τον πρώτο του τίτλο στο 2022 κι έδειξε ότι είναι πανέτοιμος ενόψει του Roland Garros.

Ένα χρόνο μετά τη συνάντησή του στον τελικό του κορυφαίου Grand Slam του Παρισιού, ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου νίκησε ξανά τον 23χρονο πρωταθλητή, ο οποίος δεν μπόρεσε να φτάσει στο τρίτο τρόπαιο της καριέρας του σε 1000άρι τουρνουά (μετρά δύο στο Monte Carlo Masters).

"I really hope I can get to your level one day. It's very inspiring."@steftsitsipas | @InteBNLdItalia | #IBI22 pic.twitter.com/vpMIYpXTbQ