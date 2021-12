Ιππότης χρίστηκε από τον πρίγκιπα Κάρολο ο Λιούις Χάμιλτον - Τον συνόδευσε η μαμά του

Τρεις ημέρες μετά την απώλεια του 8ου τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1, με τον οποίο θα ξεπερνούσε τον επίσης επτάκις πρωταθλητή Μίκαελ Σουμάχερ, ο Λιούις Χάμιλτον έλαβε την ύψιστη τιμή.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος τον έχρισε ιππότη στη βρετανική βασιλική κατοικία, το Κάστρο του Ουίνδσορ, στα θερινά δηλαδή ανάκτορα της βασίλισσας Ελισάβετ.

Sir Lewis Hamilton has been knighted by Prince Charles at Windsor Castle for his services to motorsport, just days after missing out on a record eighth title.



