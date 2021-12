Σε ένα από τα πλέον επεισοδιακά γκραν πρι των τελευταίων χρόνων, ο Λιούις Χάμιλτον πήρε τη νίκη στο πρώτο Γκραν Πρι της Σαουδικής Αραβίας, δίνοντας το δικό μου μήνυμα υπέρ της κοινότητας των LGTB.

Ο πιο επιτυχημένος πιλότος όλων των εποχών και ο μόνος μαύρος τερμάτισε, παρά τις δύο διακοπές στον αγώνα και την επαφή με τον αντίπαλό΄του Μαχ Φερστάπεν, φορώντας το κράνος με τα χρώματα του ουράνιου τόξου.



Λίγες ημέρες πριν, ο Βρετανός πιλότος είχε καταγγείλει τους αντι-LGBT+ νόμους της Σαουδικής Αραβίας, προαναγγέλλοντας πως θα φορά κράνος στα χρώματα του Pride ώστε να «ανοίξει τη δημόσια συζήτηση για τα δικαιώματα της κοινότητας» σε ομοφοβικές χώρες.

Unbelievably bonkers Grand Prix. Outstanding performance and victory from @LewisHamilton despite everything being thrown at him. Great to see him wearing his rainbow helmet. The 🐐 pic.twitter.com/iusgQfrg8I