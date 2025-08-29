Η Ρόμα «κλείνει» τον Τσιμίκα με μονοετή δανεισμό από τη Λίβερπουλ

Ο Κώστας Τσιμίκας ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρόμα, καθώς η Λίβερπουλ τού έδωσε άδεια να περάσει ιατρικές εξετάσεις πριν από τον δανεισμό του για μία σεζόν στον ιταλικό σύλλογο. Η συμφωνία προβλέπει απλό δανεισμό χωρίς οψιόν αγοράς.

Η προοπτική αποχώρησης του 29χρονου διεθνή μπακ είχε διαφανεί από τον Ιούνιο, με τον ίδιο να προτιμά σύλλογο που αγωνίζεται στην Ευρώπη και να δείχνει μεγαλύτερη διάθεση για μεταγραφή στο εξωτερικό παρά για παραμονή στην Αγγλία.

Η άφιξη του Μίλος Κέρκεζ στο Άνφιλντ το καλοκαίρι, σε συνδυασμό με την παρουσία του Άντι Ρόμπερτσον, περιόρισαν ακόμη περισσότερο τον χρόνο συμμετοχής του. Ο Τσιμίκας δεν είχε συμπεριληφθεί στις αποστολές του Άρνε Σλοτ για τα δύο πρώτα παιχνίδια της Premier League, ούτε στον χαμένο τελικό του Community Shield με την Κρίσταλ Πάλας.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ μετακόμισε στη Λίβερπουλ από τον Ολυμπιακό το 2020 και το 2023 ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2027. Στα πέντε χρόνια του στο Μέρσεϊσαϊντ αγωνίστηκε κυρίως ως αναπληρωματικός του Ρόμπερτσον, αλλά κατέγραψε 115 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Λίβερπουλ είχε έντονη κινητικότητα το φετινό καλοκαίρι με τις προσθήκες των Βιρτς, Φριμπονγκ, Εκιτίκε, Κέρκεζ και των τερματοφυλάκων Γούντμαν και Πέτσι. Σημαντικές ήταν και οι αποχωρήσεις, με τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ να φεύγει ως ελεύθερος και τους Νούνιες, Ντίας, Κουάνσα και Κέλεχερ να πωλούνται.

Η Ρόμα ξεκίνησε το νέο πρωτάθλημα της Serie A με νίκη 1-0 επί της Μπολόνια, στον πρώτο αγώνα υπό τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι. Οι «τζαλορόσι» θα αγωνιστούν φέτος στο Europa League, έχοντας στον όμιλο Στουτγκάρδη, Νις, Σέλτικ και Ρέιντζερς.

Η Λίβερπουλ, από την πλευρά της, θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ την Κυριακή για την Premier League.

