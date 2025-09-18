ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Η Ελίνα Τζένγκο διεκδικεί μετάλλιο στο Τόκιο - Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αυριανής προσπάθειας

Μετά τη νίκη της στο Diamond League και τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, η Ελίνα Τζένγκο οδεύει με αυτοπεποίθηση στον δρόμο προς τα μετάλλια

Η Ελίνα Τζένγκο διεκδικεί μετάλλιο στο Τόκιο - Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αυριανής προσπάθειας
Φωτ.: Eurokinissi
Αύριο Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, η Ελίνα Τζένγκο θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στον τελικό του ακοντισμού, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Μετά τη νίκη της στον τελικό του Diamond League και με τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, η Ελίνα Τζένγκο οδεύει με αυτοπεποίθηση στον δρόμο προς τα μετάλλια. 

Φέτος έχει καταφέρει τα 64,90 μ. και συνολικά τέσσερις αγώνες πάνω από τα 64,00 μέτρα. Θα αγωνιστεί στο β΄προκριματικό γκρουπ του ακοντισμού στις 15.00 ώρα Ελλάδος. Η προσπάθειά της θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2.

Το πρόγραμμα της 7ης ημέρας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στο Τόκιο:

  • 11:33 100 μ. εμπ. (Γ) Έπταθλο
  • 12:20 Ύψος (Γ) Έπταθλο
  • 13:30 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ
  • 14:05 5000 μ. (Α) Προκριματικός
  • 14:30 Σφαιροβολία (Γ) Έπταθλο
  • 14:45 800 μ. (Γ) Ημιτελικός
  • 14:50 Τριπλούν (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 15:00 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο
  • 15:15 400 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 15:27 400 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 15:38 200 μ. (Γ) Έπταθλο
  • 16:06 200 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 16:22 200 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
