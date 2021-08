Η «αργυρή» Ρέιβεν Σόντερς εξομολογείται: «Ήμουν μαύρη και γκέι, έφτασα στα πρόθυρα της αυτοκτονίας»

Η Αμερικανίδα Ρέιβεν Σόντερς, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην σφαιροβολία με 19.79μ, είναι μία από τις ξεχωριστές φιγούρες των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.





Ηταν εκείνη που έκλεψε την παράσταση στον τελικό, περισσότερο ακόμα και από την Κινέζα «χρυσή» Ολυμπιονίκη, Λιτζιάο Γκονγκ με την εμφάνιση, τους πανηγυρισμούς της, τα λόγια της.

Από την αρχή μέχρι το τέλος. Από τα προκριματικά της Παρασκευής, όταν αγωνίστηκε με τη μάσκα του «Τζόκερ» και τα μαλλιά βαμμένα μπλε και πράσινα ως ο κακός του Μπάτμαν, μέχρι τον αισθησιακό χορό για να γιορτάσει το ασημένιο μετάλλιο και τις πόζες μοντέλου, τυλιγμένη με τη σημαία των ΗΠΑ.

Για τον τελικό, άλλαξε τη μάσκα της και χρησιμοποίησε αυτή του απίθανου Χουλκ, που είναι και το παρατσούκλι της.

