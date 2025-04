ΑΕΚ - Ναντέρ 76-69: Έκανε το πρώτο βήμα για το Final Four

Η ΑΕΚ επικράτησε με με 76-69 της Ναντέρ σε ένα ανατρεπτικό παιχνίδι που διεξήχθη στην «SUNEL Arena» των Άνω Λιοσίων και έκανε το 1-0 στη σειρά για την πρόκριση στο Final Four του Basketball Champions League.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ ακόμη και στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Ένωση πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση στο τέλος, σημειώνοντας επιμέρους σκορ 20-9. Κατάφερε να πάρει τη νίκη από τη γαλλική ομάδα και να έρθει πιο κοντά στο να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Final Four.

Ο Χέιλ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ του αγώνα με 20 πόντους, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή των Χαμπ και Μπράις. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 στη σειρά των προημιτελικών του BCL και πλέον ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Γαλλία, όπου στις 16 Απριλίου (21:30) θα δώσει τη δεύτερη και πολύ κρίσιμη αναμέτρηση με τη Ναντέρ στο Παρίσι.

