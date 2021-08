Η πιο εκκωφαντική μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού αποτελεί πλέον πραγματικότητα, με τον Λιονέλ Μέσι να εντάσσεται στο έμψυχο δυναμικό της Παρί Σεν Ζερμέν, συγκροτώντας μια εκπληκτική επιθετική τριάδα -παρέα με τον Εμπαπέ και τον Νεϊμάρ.

Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε το απόγευμα της Τρίτης στο Παρίσι, όπου αποθεώθηκε από εκατοντάδες φιλάθλους στο αεροδρόμιο Μπουρζέ.

Ευδιάθετος και φορώντας μία μπλούζα που έγραφε «Εδώ είναι Παρίσι», ο Λιονέλ Μέσι χαιρέτησε χαμογελαστός τους συγκεντρωμένους φιλάθλους και αναχώρησε κατευθείαν, με προορισμό νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Εκεί, ο μέχρι πρότινος παίκτης της Μπαρτσελόνα θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πριν βάλει την υπογραφή του στο -κατά τις πληροφορίες- διετές συμβόλαιο.

Το πρωί της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί στο Parc des Princes η επίσημη παρουσίαση του Λιονέλ Μέσι από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, ο Μέσι θα έχει ετήσιες απολαβές 35 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν σε ένα διετές συμβόλαιο που θα μπορεί να επεκταθεί και για έναν άλλον χρόνο, έως το τον Ιούνιο του 2024.

